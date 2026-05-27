NFF flytter kvinnenes NM-finale til september for å øke tilskuertall

Norges Fotballforbund har med strategisk satsing besluttet å flytte kvinnenes NM-finale fra november til september. Målet er å femdoble tilskuertallet innen 2030 og skape en folkefest rundt cupen. Finalen spilles allerede i år på Ullevaal 6. september.

Norges Fotballforbund har ansatt en kommunikasjonsrådgiver for å forbedre besøket på kvinnenes NM-finale i fotball. Cup finalen har traditionelt blitt spilt i november med et gjennomsnitt på rundt 3000 tilskuere de siste tre årene.

Forbundet har nå besluttet å flytte finalen til september med håp om å femdoble tilskuertallet innen 2030. Dette skal gjøres gjennom en strategisk satsing som inkluderer flere grep for å revitalisere cupen og gjøre den til en folkefest som når ut til et bredt publikum. Allerede i år spilles finalen på Ullevaal Stadion den 6. september.

Fra neste år vil finalen legges til våren, slik som mennenes NM avvikles i dag, noe som også medfører at turneringen må starte langt tidligere. Et komplett spilleoppsett for den nye strukturen er foreløpig ikke fastlagt, ifølge kommunikasjonsrådgiver Carina Olset Hovda. Fotballpresident Lise Klaveness understreker at dette er en del av en større strategi for å sprudle opp kvinnenes fotball og skape en større oppmerksomhet rundt cupen.

I år er kvartfinalene planlagt til 16. og 17. juni, med kamper som Vålerenga mot Aalesund, Lyn mot Brann, Viking mot Hønefoss og Arna-Bjørnar mot Stabæk. Semifinalene avvikles 27. og 28. juni, før finalen spilles i september. Dette er første skritt i en omfattende plan for å øke interessen for kvinnenes NM og skape en mer inkluderende og attraktiv arrangement som kan konkurrere med andre store sportsevenementer i Norge





