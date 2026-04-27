NFF støtter anmeldelse mot Fifa etter Trump-pris – krever avskaffelse

Norges Fotballforbund (NFF) støtter en anmeldelse mot Fifa etter tildelingen av fredsprisen til Donald Trump. Fotballpresident Lise Klaveness mener prisen er utenfor Fifas mandat og ønsker den avskaffet. NFF vil også møte Fifa for å diskutere politisk nøytralitet.

Ullevaal Stadion (Nettavisen): Fotball president Lise Klaveness og Norges Fotball forbund ( NFF ) har tatt et tydelig standpunkt i saken rundt Fifa s kontroversielle fredspris, som ble tildelt tidligere president Donald Trump .

På en pressekonferanse mandag uttrykte Klaveness sterk kritikk mot prisen, og beskrev den som utenfor Fifas mandat og legitimitet. Hun avslørte at menneskerettsorganisasjonen Fair Square har sendt inn en formell anmeldelse mot Fifa, en anmeldelse NFF nå offentlig støtter. Klaveness understreket at selv om det ikke finnes en formell prosedyre for å slutte seg til anmeldelsen, vil NFF sende et brev som bekrefter deres støtte og deres forpliktelse til åpenhet rundt den etiske komiteens vurdering.

Kjernen i anmeldelsen er Fifas påståtte brudd på sin egen politiske nøytralitet ved å tildele prisen til Trump. Klaveness var krystallklar i sin uttalelse om at hun og forbundet ønsker å avskaffe prisen fullstendig. Hun uttrykte at de ikke ønsket at prisen skulle opprettes i utgangspunktet, og at den mangler forankring i Fifas styre og enhver form for legitimitet. Denne kritikken kommer i kjølvannet av Trumps handlinger etter at han mottok prisen, handlinger som har vakt internasjonal oppsikt og bekymring.

Trump har overrasket verden gjentatte ganger siden han mottok prisen, inkludert militære operasjoner i Venezuela og forsøk på å overta Grønland fra Danmark. Han har også kommet med alvorlige trusler som har skapt frykt for globale konsekvenser. Klaveness peker på at disse hendelsene understreker behovet for at Fifa holder en klar distanse fra politiske spørsmål og statsledere. I tillegg til å støtte anmeldelsen, har NFF tatt initiativ til et møte med Fifa i Zürich.

Målet med møtet, som ennå ikke er berammet, er å etablere en dialog på administrativt ledernivå og forsøke å skape en positiv atmosfære rundt NFFs kritiske holdning. Klaveness uttrykte optimisme for samtalene, og understreket viktigheten av å diskutere Fifas fremtidige retning. Hun stilte spørsmål ved om Fifa vil fortsette å bevege seg i retning av økt politisk involvering, eller om de vil fokusere på sin kjernevirksomhet – fotball – og opprettholde en armlengdes avstand til statsledere.

Hun antydet at det er en økende tendens til politisk involvering, og at det er viktig å vurdere beredskapstiltak for å beskytte fotballens integritet. De viktigste temaene som vil bli tatt opp i samtalene inkluderer fredspriskomplekset, viktigheten av politisk nøytralitet og Fifas fremtidige strategi. Klaveness vil også diskutere hvordan Fifa kan sikre at fotballen forblir en arena for sportslig konkurranse, fri for politisk innblanding.

Hun understreket at NFF er et kritisk forbund som ikke er redd for å stille spørsmål og utfordre Fifa når det er nødvendig. Denne saken har satt søkelys på Fifas rolle i det internasjonale samfunnet og behovet for å sikre at organisasjonen opprettholder sin integritet og uavhengighet





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fifa Lise Klaveness NFF Fredspris Donald Trump Fotball Politisk Nøytralitet Anmeldelse Menneskerettigheter

United States Latest News, United States Headlines

