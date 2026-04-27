NFF støtter klage mot Fifa-presidenten etter Trump-pris

Norges Fotballforbund (NFF) har gitt sin støtte til en klage mot Fifa-president Gianni Infantino, fremmet av FairSquare, angående tildelingen av en fredspris til Donald Trump. Saken reiser spørsmål om Fifas politiske uavhengighet og behovet for ansvarlighet.

Norges Fotballforbund ( NFF ) har gitt sin støtte til klagen som menneskerettighetsorganisasjonen FairSquare har sendt til Fifa s etiske komité. Klagen gjelder Fifa -president Gianni Infantino s håndtering av en fredspris som ble tildelt Donald Trump , og FairSquare mener dette bryter med Fifa s egne regler om politisk uavhengighet.

NFFs støtte blir sett på som et viktig signal om at det finnes krefter innenfor fotballen som tar disse bekymringene på alvor. FairSquares direktør, Nick McGeehan, uttrykker stor tilfredshet med støtten fra NFF, og understreker at den legger et betydelig politisk press på Fifa. Han påpeker at Infantinos respons på klagen, inkludert det faktum at han ble fotografert med en «Make America Great again»-caps, indikerer en manglende vilje til å ta saken seriøst.

Fifa har bekreftet å ha mottatt klagen, men har ikke garantert at de vil starte en gransking, og har også informert FairSquare om at de ikke vil bli holdt orientert om eventuelle undersøkelser. Fotballpresident Lise Klavenes er i stor grad enig i FairSquares bekymringer. Hun sier at NFF mener den etiske komitéen bør vurdere saken opp mot Fifas regelverk om politisk nøytralitet.

Klavenes fremhever at prisen som ble gitt til Trump var uforankret og potensielt politisk ladet, spesielt gitt konteksten den ble utdelt i. Hun understreker at problemet ikke nødvendigvis er om Infantino har brutt reglene, men snarere at det finnes et system som ikke holder folk ansvarlige for sine handlinger. Klavenes poengterer viktigheten av åpenhet fra Fifa i prosessen rundt klagen, og at de deler sine endelige konklusjoner.

Hun mener at det i seg selv har stor verdi at klager blir prøvd og at begrunnelsene for eventuelle avgjørelser blir offentliggjort. Hun uttrykker også bekymring for at reformene i Fifa, selv om de er gode, mangler den nødvendige energien for å bli fullt implementert og diskutert politisk. McGeehan har tidligere kritisert VM og fotballverdenens respons på hendelser de siste månedene.

Han mener at Norge er et av få land som anerkjenner problemene, mens resten av verden ser bort fra dem. Selv om han ikke forventer umiddelbare endringer, ser han NFFs støtte som en påminnelse om at det finnes rettferdige mennesker i fotballen. Han understreker at støtten fra et medlemsland i Fifa øker presset på organisasjonen til å svare på klagen. Klavenes er enig i at det er viktig for NFF at Fifa er åpen om prosessen og deler sine konklusjoner.

Hun påpeker at det er avgjørende at prosessen ikke tar for lang tid, og at både medier og publikum kan følge med på utviklingen. Hun erkjenner at det ikke er sikkert de vil lykkes med klagen, men at det er viktig å fortsette å utfordre Fifa og kreve ansvarlighet. Denne saken representerer en viktig test for Fifas engasjement for politisk nøytralitet og åpenhet





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mange påstander om Norges Banks politikk er feilaktigeHarald Magnus Andreassen argumenterer for at mye av kritikken mot Norges Banks pengepolitikk er basert på feilaktige premisser. Han peker på at prisveksten i stor grad drives av innenlandske forhold og at arbeidsmarkedet er robust.

Read more »

Høyre kritiserer venstresiden for å skylde på Norges BankHøyres nestleder Ola Svenneby mener venstresiden bruker Norges Banks sjef som en avledningsmanøver fra egen pengebruk og kritiserer deres utspill om rentepolitikk.

Read more »

Skuddveksling utenfor middag med Trump – Trump krever bygging av ballsalEn Secret Service-agent ble skutt og skytteren ble uskadeliggjort utenfor en middag der Donald Trump var til stede. Trump hevder hendelsen ikke ville skjedd i hans planlagte, sikre ballsal og krever at søksmålet om byggingen stanses.

Read more »

NFF med FIFA-kritikk: – Noen vil se blodrøde tallOSLO (TV 2): Lise Klaveness og Karl-Petter Løken rettet kritikk mot FIFA under en pressekonferanse mandag.

Read more »

NFF støtter anmeldelse mot Fifa etter Trump-pris – krever avskaffelseNorges Fotballforbund (NFF) støtter en anmeldelse mot Fifa etter tildelingen av fredsprisen til Donald Trump. Fotballpresident Lise Klaveness mener prisen er utenfor Fifas mandat og ønsker den avskaffet. NFF vil også møte Fifa for å diskutere politisk nøytralitet.

Read more »

Kritikk mot Fifa etter fredspris til Trump og budsjettstridLise Klaveness og Norges Fotballforbund kritiserer Fifas utdeling av fredspris til Donald Trump og manglende åpenhet rundt prosessen. De stiller spørsmål ved prisens legitimitet og ber om en vurdering fra den etiske komiteen. I tillegg er budsjettet for årets VM utsatt på grunn av uklare kostnader.

Read more »