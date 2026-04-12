Ngumoha og Salah sikret viktig Liverpool-seier på Anfield

Liverpool vant en viktig kamp på Anfield takket være mål fra Rio Ngumoha og Mohamed Salah. Unggutten Ngumoha scoret et fantastisk mål, mens Salah feiret sitt første mål siden mars. Seieren sikret Liverpools femteplass i Premier League og europacup-spill neste sesong. Kampen var preget av følelser rundt Salahs siste måneder i klubben, og applausen fra publikum var rørende.

– Liverpool er for meg den største klubben i verden. Å få starte så ung, og at manageren og spillerne har tro på meg, betyr mye. Nå må jeg bare fortsette å jobbe hardt, sier den 17 år gamle målscoreren Rio Ngumoha til Sky Sport s etter kampslutt.

Unggutten markerte seg for alvor da han sendte Liverpool i ledelsen før pause på Anfield. Med seks runder igjen står Liverpool nå med 52 poeng og er sikret å beholde femteplassen etter helgens resterende kamper. Nylig ble det klart at Premier League også neste sesong får med minst fem lag i den gjeveste europacupen.<\/p>

Liverpool hadde god kontroll før pause og ledet fortjent etter to kjappe scoringer mot slutten av omgangen. Den første kom ved 17-åringen Ngumoha etter 36 minutters spill. Han curlet ballen i det lengste hjørnet på en pasning fra Florian Wirtz. Før avslutningen danset Rio rundt både Timothy Castagne og Sander Berge. – Det kan ikke gjøres bedre av Rio, utbrøt Viaplays kommentator Eivind Bisgaard Sundet. Fire minutter senere kom mål nummer to, og denne gangen ved Mohamed Salah. Det hadde flere likhetstrekk med det første, men denne gangen kom den forløsende pasningen fra Cody Gakpo. Det var Salahs sjette mål i Premier League denne sesongen og hans første siden tidlig i mars. Egypteren har slitt tungt etter fjorårets maktdemonstrasjon og er inne i sine siste måneder som Liverpool-spiller.<\/p>

Da Salah ble byttet ut mot slutten, reiste hele Anfield seg og applauderte stjernen av banen. – Han kommer til å savne disse øyeblikkene. Han suger til seg hvert eneste sekund. Når karrieren er over, vil han aldri glemme Liverpool-publikummet, skrev Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp. Merseyside-laget kom til lørdagens kamp etter å ha gått på flere smeller i serien, FA-cupen og mesterligaen. – Det er godt å holde nullen igjen – det føles som en evighet siden sist. Det er en seier, vi tar den og går videre, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk til BBC.<\/p>

Oscar Bobb startet for Fulham på Anfield, men ble byttet ut i pausen. London-laget ligger på 11.-plass med 44 poeng.Liverpool viste styrke på Anfield og sikret en viktig seier, med Rio Ngumoha som stjerne. Den unge angriperen, som bare er 17 år gammel, markerte seg med et fantastisk mål som satte tonen for kampen. I tillegg til Ngumoha, scoret også Mohamed Salah, som feiret sitt første mål siden mars. Kampen var et lyspunkt for Liverpool etter en periode med flere tap i forskjellige turneringer. Seieren betyr at laget er sikret å beholde sin femteplass i Premier League, og dermed sikre deltakelse i neste sesongs europacup.<\/p>

Dette var en svært viktig kamp for Liverpool, ikke bare på grunn av poengene, men også for å gjenvinne selvtilliten etter en vanskelig periode. Laget viste karakter og evne til å komme tilbake, noe som lover godt for resten av sesongen. Virgil van Dijk, lagets kaptein, fremhevet viktigheten av å holde nullen og understreket at dette var en seier som laget trengte.<\/p>

Kampen på Anfield var full av følelser og drama, spesielt rundt Mohamed Salah. Den egyptiske stjernen, som har vært en sentral figur for Liverpool i mange år, ser ut til å være inne i sine siste måneder i klubben. Applausen han fikk fra publikum da han ble byttet ut, var rørende og et tegn på den sterke forbindelsen han har med fansen. Jamie Redknapp, Sky Sports-ekspert, poengterte at Salah vil savne disse øyeblikkene og aldri glemme Liverpool-publikummet. I tillegg til Salahs mål og Ngumohas imponerende prestasjon, var også Cody Gakpos pasning en viktig faktor for seieren. Fulham, med Oscar Bobb på laget, slet på Anfield og endte med å tape kampen. Bobb ble byttet ut i pausen, men det var ikke nok til å snu kampbildet. Liverpools seier var en klar demonstrasjon av lagets styrke og evne til å hente seg inn etter en tøff periode.<\/p>





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Andrew Robertson Forlater Liverpool: En Æra Tar Slutt på AnfieldLiverpool tar farvel med sin venstreback, Andrew Robertson, ved slutten av sesongen. Skotten, som har vært en bærebjelke i laget i nesten et tiår, forlater klubben som friagent. Avgangen markerer slutten på en æra for de røde, ettersom klubben også mister andre nøkkelspillere. Liverpool må nå finne en erstatter for den viktige venstrebacken.

Read more »

Liverpool slo tilbake etter kriseuker – Berge lurt av 17-åringMohamed Salah og unggutten Rio Ngumoha sørget for en etterlengtet Liverpool-seier. Resultatet var viktig i racet om Champions League-spill.

Read more »

