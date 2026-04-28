NHO og Sjømat Norge krever politisk handling etter Statnetts beslutning om å stanse nettkapasitet i Nord-Norge

NHO og Sjømat Norge går hardt ut mot Statnetts beslutning om å stanse nye reservasjoner av nettkapasitet i Nord-Norge. De krever umiddelbar politisk handling for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning til matproduksjon, arbeidsplasser og økonomisk aktivitet. Organisasjonene advarer om at uten kraft vil omstilling og investeringer i regionen bli forsinket eller gå tapt, noe som vil ha alvorlige konsekvenser for norsk beredskap og verdiskaping.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, understreker at uten tilstrekkelig kraft og nettkapasitet vil investeringer og omstilling i regionen bli forsinket eller gå tapt. Dette vil ha alvorlige konsekvenser for matproduksjon, arbeidsplasser og økonomisk aktivitet, noe som også vil påvirke norsk beredskap og verdiskaping. Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, sier at tilgang på mat, energi og kritiske mineraler er avgjørende for nasjonal sikkerhet.

Han mener at Statnetts beslutning i praksis er som å trykke på stoppknappen for utviklingen i Nord-Norge, noe som er særlig problematisk i en tid med geopolitisk uro. Ystmark understreker at regjeringen stadig stiller krav til omstilling, elektrifisering og bruk av ny teknologi i havbruket, men at alt dette krever tilgang på kraft. Uten kraft vil ikke bare utviklingen stoppe opp, men omstillingen vil også bli umulig å gjennomføre.

NHO har lenge advart om at veksten i kraftforbruket i nord er større enn økningen i ny kraftproduksjon og nettkapasitet. Almlid sier at dette er en alvorlig beskjed for Nord-Norge og for bedrifter som trenger forutsigbarhet for å investere, omstille seg og skape arbeidsplasser. Også Høyre og Frp har tidligere kritisert regjeringens energipolitikk etter at Statnett begrenset reservasjoner for nettkapasitet til nytt strømforbruk nord for Svartisen.

Statnett argumenterer med at strømforbruket fra Svartisen og nordover de kommende årene vil vokse så kraftig at effektbehovet kan bli større enn det som kraftsystemet kan levere. Dette har ført til en intens debatt om hvordan man skal sikre tilstrekkelig kraftforsyning i Nord-Norge, noe som er avgjørende for både økonomisk vekst og nasjonal sikkerhet. Organisasjonene har sendt et felles brev til statsminister Jonas Gahr Støre, hvor de understreker at kraftsituasjonen i nord er et nasjonalt ansvar som krever politisk handling.

De mener at det må gis tydelig forkjørsrett i planprosessene for å sikre at Nord-Norge kan utvikle seg videre. Dette er en situasjon som krever samlet politisk vilje og handling for å unngå alvorlige konsekvenser for både regionen og landet som helhet





