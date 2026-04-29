NHO og Sjømat Norge kritiserer Statnetts kraftstopp i Nord-Norge

NHO og Sjømat Norge reagerer sterkt på Statnetts beslutning om å stanse reservasjoner av nettkapasitet i Nord-Norge, og krever umiddelbar politisk handling for å sikre kraftforsyningen til næringslivet og beredskapen.

Organisasjonene frykter at mangelen på tilstrekkelig kraft og nettkapasitet vil hindre nødvendige investeringer, forsinke omstillingsprosesser og i verste fall føre til tap av prosjekter som er avgjørende for norsk økonomi og beredskap. Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, understreker at uten tilstrekkelig krafttilgang vil vekst og utvikling i nord bli bremset opp. Han peker på at forutsigbarhet er essensielt for bedrifter som ønsker å investere og skape arbeidsplasser, og at Statnetts beslutning skaper stor usikkerhet.

Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, er enda mer direkte i sin kritikk. Han beskriver situasjonen som en potensiell stoppknapp for Nord-Norge, og fremhever at tilgang på mat, energi og kritiske mineraler er fundamentalt for nasjonal beredskap og sikkerhet. Ystmark påpeker at regjeringen kontinuerlig legger press på havbruksnæringen for å omstille seg, elektrifisere og ta i bruk ny teknologi, men at dette er umulig uten tilstrekkelig krafttilgang.

Han argumenterer for at politikerne må prioritere utviklingen i nord, spesielt i en tid preget av geopolitisk uro. Sjømat Norge, NHO og andre bransjeorganisasjoner har sendt et brev til statsminister Jonas Gahr Støre der de understreker at kraftsituasjonen i nord er et nasjonalt ansvar som krever umiddelbar politisk handling. Brevet påpeker at Statnetts beslutning om å stanse reservasjoner for nettkapasitet til alt nytt strømforbruk over 5 MW nord for Svartisen vil få alvorlige konsekvenser for næringslivet og samfunnet generelt.

Organisasjonene frykter at mangelen på kraft vil hindre utviklingen av nye prosjekter innenfor blant annet matproduksjon, havbruk og fornybar energi. De argumenterer for at regjeringen må sikre at det legges til rette for tilstrekkelig kraftproduksjon og nettkapasitet i nord, slik at regionen kan fortsette å være en viktig bidragsyter til norsk økonomi og beredskap.

NHO har lenge advart om at veksten i kraftforbruket i nord overstiger økningen i ny kraftproduksjon og nettkapasitet, og at dette vil føre til utfordringer i fremtiden. Almlid understreker at Statnetts beslutning bekrefter disse bekymringene og at det er nødvendig med en langsiktig og helhetlig energipolitikk for å sikre en bærekraftig utvikling i nord. Han mener at regjeringen må ta grep for å stimulere til økt kraftproduksjon og utbygging av nettkapasitet, samtidig som man sikrer en ansvarlig forvaltning av naturressursene.

Statnetts begrunnelse for å stanse reservasjonene er at strømforbruket i området nord for Svartisen forventes å øke kraftig de kommende årene, og at effektbehovet kan overstige det kraftsystemet kan levere. Dette har ført til bekymring for forsyningssikkerheten og risikoen for strømbrudd. Statnett mener at det er nødvendig å midlertidig stanse reservasjonene for å få bedre oversikt over den faktiske utviklingen i kraftforbruket og for å sikre at det ikke blir gitt tillatelser til prosjekter som ikke kan forsynes med kraft.

Kritikere av Statnetts beslutning mener at den er forhastet og at den vil skade næringslivet og bremse utviklingen i nord. De argumenterer for at det er mulig å øke kraftproduksjonen og utbygge nettkapasiteten, og at det er viktig å gjøre dette for å sikre en bærekraftig utvikling i regionen. Både Høyre og Frp har tidligere kritisert regjeringens energipolitikk og Statnetts beslutning.

De mener at regjeringen ikke har tatt kraftsituasjonen i nord alvorlig nok og at den har forsømt å legge til rette for tilstrekkelig kraftproduksjon og nettkapasitet. De krever at regjeringen kommer med en klar plan for hvordan den vil løse kraftutfordringene i nord og sikre en stabil og pålitelig energiforsyning til næringslivet og befolkningen





