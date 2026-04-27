Ni søkere til statsforvalterstillingen i Trøndelag

Ni personer har søkt på stillingen som statsforvalter i Trøndelag etter Frank Jenssens avgang. Blant søkerne er kommunedirektør Peter Ardon og tidligere stortingsrepresentant Heidi Greni. Søkerlisten ble offentliggjort mandag.

Ni personer har meldt sin interesse for stillingen som statsforvalter i Trøndelag , etter at Frank Jenssen avsluttet sin periode den 13. februar. Jenssen har allerede tatt fatt på nye oppgaver i Trondheim kommune.

I mellomtiden ivaretas stillingen av assisterende statsforvalter Øystein Johannessen, som fungerer som konstituert statsforvalter inntil en permanent etterfølger er ansatt. Søkerlisten ble offentliggjort mandag, og den avslører et bredt spekter av kandidater, inkludert Johannessen selv. Totalt ni personer har søkt, hvorav én søknad er unntatt offentlighet. I tillegg har tre kandidater valgt å trekke sine søknader.

Peter Ardon, kommunedirektør i Levanger, er en av de som har sendt inn søknad. Han uttrykker til Trønder-Avisa at han trives svært godt i sin nåværende rolle, men at han likevel fant stillingen som statsforvalter interessant nok til å søke. Ardon beskriver konkurransen som svært hard, og ønsker ikke å kommentere sin søknad ytterligere på nåværende tidspunkt. Hans erfaring som kommunedirektør gir ham imidlertid et solid grunnlag for å forstå de utfordringene og mulighetene som ligger i stillingen som statsforvalter.

Stillingen krever en bred forståelse for forvaltning, politikk og samfunnsutvikling, og Ardon har demonstrert disse egenskapene i sin karriere i Levanger kommune. Han har ledet kommunen gjennom en rekke viktige prosjekter og reformer, og har vist evne til å samarbeide med ulike interessenter for å oppnå felles mål. Heidi Greni, tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet i perioden 2013-2025, er også på søkerlisten. Greni (63) forklarer at hun søkte stillingen av flere grunner, og fremhever dens betydning for Trøndelags utvikling.

Hun understreker at hun fortsatt ønsker å bidra til samfunnsutviklingen, og at hun ble inspirert til å søke etter Frank Jenssens avgang. Greni uttrykker et ønske om å bli innkalt til intervju, og ser frem til å presentere sin visjon for stillingen. Hun påpeker også en bekymringsfull trend i arbeidsmarkedet, hvor kandidater over 60 år ofte opplever å bli mindre attraktive. Greni mener dette er et paradoks, gitt ønsket om at folk skal jobbe lenger.

Hun håper på en grundig og rettferdig prosess, hvor kvalifikasjoner og erfaring vektlegges uavhengig av alder. Greni har allerede søkt flere jobber etter sin tid på Stortinget, og har ingen planer om å pensjonere seg med det første. Hun ønsker å fortsette å bruke sin erfaring og kompetanse til å bidra til samfunnet. Stillingen som statsforvalter i Trøndelag er en sentral posisjon i forvaltningen, og innebærer et stort ansvar for å ivareta statens interesser i regionen.

Statsforvalteren er Kongens og regjeringens representant i fylket, og har en rekke viktige oppgaver knyttet til blant annet beredskap, miljøvern, landbruk, og samfunnssikkerhet og beredskap. Stillingen krever derfor en person med solid faglig kompetanse, god lederevne, og evne til å samarbeide med ulike aktører. Utnevnelsen av ny statsforvalter vil bli foretatt av Kongen i statsråd, etter innstilling fra et utvalg. Stillingen er en åremålsstilling med en periode på seks år, og kan forlenges én gang.

Dette sikrer at stillingen blir besatt av personer med ulike perspektiver og erfaringer over tid. Den offentliggjorte søkerlisten gir et innblikk i hvem som ønsker å påta seg dette ansvaret, og prosessen videre vil avgjøre hvem som blir den neste statsforvalteren i Trøndelag





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stort sprik blant analytikere etter krakkTomra-aksjen fikk skikkelig juling på fredagens kvartalstall, noe som får pessimistiske DNB Carnegie og optimistiske ABG Sundal Collier til å kutte kursmålene sine.

Read more »

Travel natt for politiet i Trøndelag – fotballbråk, slåsskamper og trafikkulykkerPolitiet i Trøndelag hadde en hektisk natt med mange oppdrag, inkludert fotballbråk i Trondheim, slåsskamper i Stjørdal og Steinkjer, trafikkulykker og utagerende oppførsel på utesteder.

Read more »

Ulogisk strømpris i Trøndelag: Hvem tar ansvar?Økt vindkraft i Trøndelag fører til høyere strømpriser – et paradoks som vekker bekymring og stiller spørsmål ved Statnetts rolle og ansvar. Artikkelen argumenterer for at systemet må gjøres mer transparent og forståelig.

Read more »

Veldig bekymretUV-indeksen er et godt verktøy, men Kreftforeningen er bekymret for trenden blant en del solhungrige.

Read more »

Regjeringens støtteforslag kan føre til økt fattigdom blant flyktningerRegjeringen foreslår å redusere støtten til flyktninger med barn til 16.200 kroner etter skatt, noe som kan føre til økt fattigdom og sosiale problemer. Artikkelen diskuterer konsekvensene av dette og kritiserer regjeringens tilnærming.

Read more »

Nyheter fra Trøndelag: Fartskontroll, beruset person og veiarbeidEn oversikt over hendelser i Trøndelag mandag, inkludert fartskontroller i Verdal, en beruset person på et hotell i Stjørdal, forbedret vær, veiarbeid i Levanger og Steinkjer, samt høye strømpriser.

Read more »