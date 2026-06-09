Nico Schlotterbeck: Dortmund-president bekrefter utkjøpsklausul - Real Madrid forventes tilbud

Nico Schlotterbeck har signert en lang kontrakt med Dortmund, men en utkjøpsklausul gir klubber som Real Madrid og Liverpool mulighet til å hente ham. Tyske medier melder at klausulen er aktiv til midten av juli.

I vinteren gjorde Liverpool og andre storklubber seg klare for å sikre seg den tyske midtstopperkjempen Nico Schlotterbeck . Forhandlinger om forlengelse med Dortmund hadde stanset opp, og en av markedets mest ettertraktet midtstoppere var plutselig i fokus.

Men så løste alt seg i Dortmund, der den 26 år gamle Spieleren signerte en kontraktsforlengelse i april. To måneder senere forventes det at Schlotterbeck, den tyske landslagsspilleren, har signert en kontrakt som gjelder frem til 2031. Avtalen inkluderer imidlertid en utkjøpsklausul på mellom 50 og 60 millioner euro, som en begrenset gruppe klubber kan utløse. Dortmunds president ønsket ikke å skjule at en slik klausul finnes.

'Jeg vil si at det er et godt kompromiss. For oss handler det om å sikre en viss overgangsverdi, samtidig som vi også gir oss selv litt tid til å planlegge', uttalte presidenten, som bekreftet at klausulen blant annet gjør at Real Madrid og Liverpool har mulighet til å hente spilleren. Ifølge det tyske mediet forventer Dortmunds ledelse at Real Madrid snart vil sende et konkret bud på forsvarsspilleren.

Schlotterbecks utkjøpsklausul skal være aktiv frem til midten av juli, rundt tidspunktet for VM-finalen den 19. juli. Dette setter en tidsramme for eventuelle overganger og gjør det til en spennende sommer for klubber som ønsker å forsterke forsvararet





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