Nicolai Østeby valgt til ny leder i Unge Høyre

Unge Høyre har valgt 23 år gamle Nicolai Østeby som ny leder på landsmøtet. Han vant over fungerende leder Oda Røhme Sivertsen i en skriftlig votering.

Unge Høyre s landsmøte har i dag valgt Nicolai Østeby som ny leder. Den 23 år gamle politikeren fra Kristiansand vant en intern kamp mot fungerende leder Oda Røhme Sivertsen.

Valget ble avgjort etter en skriftlig votering, der valgkomiteens innstilling ble forkastet. Østeby uttrykte stor glede over tilliten: 'Jeg er stolt og ydmyk over å få landsmøtets tillit til å lede et knallsterkt Unge Høyre-lag fremover. Vi skal vise Høyre at veien fremover er å velge det rette, ikke det lette - og gjenreise Høyre og Unge Høyre som største partiet på borgerlig side,' sa han i en pressemelding.

Bakgrunnen for ledervalget var en intern strid som har pågått i flere uker. For en drøy måned siden annonserte Østeby at han ønsket å utfordre Sivertsen, som hadde vært fungerende leder siden forrige landsmøte. Østeby hadde uttrykt skuffelse over partiledelsens retning: 'Jeg er som sagt skuffet over at hun og den nye partiledelsen ikke har pekt ut en retning,' sa han til VG tidligere i vår. Valgkomiteen hadde foreslått Sivertsen som leder, men landsmøtet valgte altså å gå imot innstillingen.

Flere delegater uttrykte behov for fornyelse og en tydeligere politisk kurs. Østeby har vært nestleder i Unge Høyre og har lang erfaring fra lokalpolitikken i Kristiansand, der han har markert seg som en skarp debattant i skole- og utdanningsspørsmål. Reaksjonene har vært mange. Flere sentrale Høyre-politikere har gratulert Østeby, blant annet statsministeren som håper på et godt samarbeid fremover.

Oda Røhme Sivertsen takket for tilliten hun hadde fått og lovet å støtte den nye lederen. Østeby har umiddelbart begynt å legge planer for sin periode. Han vil prioritere å styrke Unge Høyres profil i skolepolitikken, med fokus på økt læringstrykk og flere lærere. Han ønsker også å satse på distriktspolitikk og bedre rammevilkår for unge i hele landet.

'Jeg skal reise rundt til alle fylkeslag og lytte til medlemmene. Sammen skal vi bygge et Unge Høyre som vinner valg og gjør Høyre størst på borgerlig side igjen,' sa han. Landsmøtet markerer et tydelig generasjonsskifte, og mange unge medlemmer ser frem til en mer offensiv linje. Med Østeby ved roret håper partiet å tiltrekke seg flere velgere under 30 år.

De neste månedene vil bli avgjørende for om den nye ledelsen kan omsette entusiasmen til konkrete resultater. Alt tyder på at Nicolai Østeby vil bli en markant stemme i norsk ungdomspolitikk i tiden som kommer





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