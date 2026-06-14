Nicolai Tangen challenges Norwegian educational institutions on AI and BI rector responds

Nicolai Tangen, the CEO of the Norwegian Pension Fund, has been criticized for not consulting Norwegian educational institutions on the AI skills required for students to succeed in the future. BI rector Egil Matsen has engaged with Tangen and sent a message, expressing his interest in a dialogue with Tangen's team. The rector also mentions that he will not comment further until he starts his new job on August 1st.

Oljefondssjef Nicolai Tangen er en slags AI-misjonær som innbitt kjemper for å få oss alle til å forstå hva vi står overfor, er Oljefondets dårligst bevarte hemmelighet.

Han har omtalt seg selv som en «gal person på toppen», som snakker om AI til folk blir «sprø i huet». I det siste har Tangen uffet seg over norske utdanningsinstitusjoner, som visstnok ikke hadde spurt Oljefondet hva slags kompetanse studenter bør ha for å henge med i en ny AI-verden. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Det viste seg at blant annet NHH og BI hadde tettere kontakt med Oljefondet enn Tangen var klar over, og oljefondsssjefen erkjente at han uttalte seg «for bastant». Påtroppende BI-rektor Egil Matsen er blant dem som har engasjert seg og sendt SMS til Tangen, viser kommunikasjon E24 har fått innsyn i. I svaret så Tangen sitt snitt til å minne om viktigheten av AI og et forslag til nytt motto for BI: kl 18:14 Egil Matsen Hei Nicolai.

Tusen takk for hyggelig videohilsen til rektorskiftet på BI! Jeg har sans for at du utfordrer oss og andre institusjoner til å forstå hvordan viktige arbeidsplasser bruker KI, og hvilken kompetanse dere trenger. Håper vi kan få en dialog med noen folkene dine i høst. Alt godt.

Egil Nicolai Tangen Hei Egil, Gratulerer igjen. Ja vi stiller naturligvis gjerne opp. Vi ansetter mange fra BI så det er i vår egen interesse. Som du vet har vi veldig fokus på KI, det er revolusjonerende og personlig tenker jeg at Norge ikke har tatt det nok inn over seg.

Det er en stor mulighet for følgende motto: AI. BI. Alt godt Nicolai Tangen har ingen ytterligere kommentar til denne saken eller «AI. BI.

»-mottoet. Matsen viser til at han ikke starter i jobben som BI-rektor før 1. august, og at det ikke er naturlig for ham å kommentere ytterligere før det. E24 vet derfor ikke hvordan Matsen eller BI stiller seg til Tangens motto-forslag





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