Nicolas Jackson har hatt en turbulent tid i Chelsea, og etter en utleie til Bayern München, hvor klubben ikke vil utløse kjøpsopsjonen, returnerer han til Stamford Bridge. Med en kontrakt til 2033, er det usannsynlig at han vil fortsette i London, og nå står han overfor en usikker fremtid.

Nicolas Jackson har en «evig lang» kontrakt med Chelsea som strekker seg til 2033, men det ser ut til at hans tid i London kan være over.

Den 24-årige angriperen har aldri virkelig funnet fotfeste i Stamford Bridge, og etter en utleie til Bayern München denne sesongen, hvor han scoret 10 mål i 29 kamper, har det blitt klart at den tyske klubben ikke vil utløse kjøpsopsjonen på 65 millioner euro. Dette ble bekreftet av Bayerns sportssjef, Max Eberl, som sa at klubben ikke ønsker å signere Jackson permanent, til tross for hans gode innsats.

Jackson hadde en imponerende debutsesong i Premier League med 14 mål, fulgt av 10 mål neste sesong, men forventningene til ham som førstespiss var høyere. Da Chelsea hentet inn nye spisser, ble Jackson skjøvet ned i spilletidskøen, og endte opp på utleie til Bayern.

Selv om han har hatt en solid sesong i Tyskland, med 10 mål og flere titler, inkludert den tyske mesterskapet og en plass i cupfinalen, er det tydelig at Bayern ikke ser ham som en del av deres langsiktige planer. Jackson har også vært en viktig del av Senegal-landsholdet, hvor han har vunnet Afrikamesterskapet. Nå står han overfor en usikker fremtid, da han returnerer til Chelsea, men det er usannsynlig at han vil fortsette der.

Hans agent, Diomansy Kamara, har uttrykt tro på at alt er mulig for Jackson, og at han nå er fokusert på Champions League-semifinalen mot PSG. Uansett hva som skjer, vil Jackson måtte finne en ny klubb, enten gjennom en ny utleie eller en permanent overgang. Chelsea har allerede en rekke angriperalternativer, og det er usannsynlig at Jackson vil få den spilletiden han trenger for å utvikle seg videre.

Med en kontrakt til 2033, er det mange muligheter for Chelsea å finne en løsning, men for Jackson er det viktig å finne en klubb hvor han kan spille regelmessig og utvikle seg videre. Foreløpig er det usikkert hvor han vil ende opp, men det er klart at hans tid i Chelsea er over





