Niels Fuglsang kjemper for et sterkere europeisk strømnett og fornyelse av Skandinavias kabler

EU‑politiker Niels Fuglsang peker på nødvendigheten av et integrert strømnett for å utnytte fornybar energi i hele regionen og legger frem forslag til enklere konsesjonsprosesser og større offentlig interesse i energiprosjekter.

Niels Fuglsang har gjort det til sin oppgave å styrke koblingen mellom de europeiske strømnett ene. Han argumenterer for at både Norge og Sverige vil tjene på en fornyelse av de eksisterende kraftkablene til Danmark.

Fuglsang har tidligere jobbet som rådgiver for EUs energikommissær Dan Jørgensen, og i dag leder han arbeidet med EUs såkalte nettpakke fra sin posisjon i Europaparlamentet, der han sitter i sosialdemokratene (S&D) og er saksordfører i energikomiteen for delen som omhandler konsesjonsbehandling. Ifølge ham er dagens energisituasjon i EU preget av en avhengighet av fossilt brensel, noe som både belaster økonomien og hindrer en rask omstilling til fornybare kilder.

Overgangen krever derfor ikke bare investeringer i vind- og solenergi, men også omfattende utbygging av lagrings- og overføringskapasitet slik at variasjoner i produksjonen kan jevnes ut.



Fuglsang understreker at et robust, integrert strømnett er nøkkelen til å utnytte de ulike ressursene i regionen. Når solen skinner i Danmark og vinden blåser i Nordsjøen, kan overskuddsstrømmen ledes til Norge og Sverige, som kan tilby vannkraft og biomasse til nasjonene som trenger det.

På den måten kan man redusere behovet for dyr import fra Tyskland og andre land, og samtidig holde strømprisene stabile. Han påpeker at dersom de eksisterende kablene mellom Skandinavia og resten av kontinentet ikke fornyes, vil den samlede utvekslingskapasiteten reduseres med rundt 1 050 MW, noe som vil føre til høyere priser for både danske og tyske virksomheter, men også for Norge og Sverige. Dette vil etter hans mening være en dårlig idé for hele det indre markedet.





For å muliggjøre en hurtig utbygging av ny energiinfrastruktur jobber Fuglsang nå med å kutte papiret og byråkrati som forsinker konsesjonssaker. I dag kan et solkraftprosjekt måtte vente to til fire år på godkjenning i EU, mens vindprosjekter ofte sitter fast i fem til ni år. Han foreslår innføring av en overveiende offentlig interesse‑vurdering som skal gi større vekt til behovet for energi når domstoler og administrasjon vurderer konsesjoner. I tillegg ønsker han stilltiende aksept dersom saksbehandlingen overskrider fastsatte tidsfrister.

Spesielt mindre solprosjekter, oppgraderinger av eksisterende kraftverk og fornyelse av gamle kabler skal kunne få forenklede prosedyrer. Til tross for en polariserte debatt i Norge om kraftutbygging og lokale miljøhensyn, mener Fuglsang at lokalsamfunn kan dra økonomisk nytte av prosjektene, og han har foreslått at kommuner får del i inntektene fra vindkraft.

Han advarer også om at naturkrisen i Europa skyldes flere faktorer enn bare energiproduksjon, som landbruk, kjemisk forurensning og erosjon, men påpeker at uten en redusert klimagassutslipp vil både natur og biologisk mangfold lide. Arbeidet med nettpakken er nå i sluttfasen i Europaparlamentet, men møter motstand fra høyreradikale partier som ønsker mer nasjonal kontroll over nettet.

Forhandlinger i EU‑rådet pågår fortsatt, og et kypriotisk formannskap har satt som mål å nå enighet innen juni, med mulighet for en endelig avtale i høst. Alt i alt ser Fuglsang på et styrket nettverk som en nødvendighet for å sikre stabil, rimelig og grønn energi på tvers av Europa





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