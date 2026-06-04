Niels Fuglsang: Økt strømnett-sammenkobling avgjørende for Europa

Den danske EU-parlamentarikeren Niels Fuglsang argumenterer for at Norge og Sverige tjener på fornyelse av kablene til Danmark. Han leder arbeidet med EUs nettpakke for å forenkle konsesjonsbehandling og fremme fornybar energi, til tross for motstand fra nordiske land.

Niels Fuglsang, en dansk politiker i Europaparlamentet for den sosialdemokratiske gruppen S&D, jobber aktivt for å styrke sammenkoblingen av det europeiske strømnett et. Han leder arbeidet med EUs nettpakke, som har som mål å modernisere og utvide infrastrukturen for fornybar energi .

Fuglsang understreker at Norge og Sverige har mye å tjene på at kablene til Danmark fornyes, til tross for den sterke motstanden i disse landene mot kommisjonens forslag. Ifølge Fuglsang er løsningen på EUs energiavhengighet av fossile kilder å bygge et robust strømnett som binder landene sammen. Når solen skinner og vinden blåser ett sted, kan man spare på vannkraften et annet sted. Fornybar energi krever integrasjon, slår han fast.

Fuglsang observerer at den norske og svenske debatten er polarisert, men mener at et felles energimarked er en stor fordel. Sverige og Norge kan levere vannkraft og biomasse, samtidig som de får tilgang til vindkraft fra danske turbiner i Nordsjøen. Selv om prisene kan bli høyere på grunn av smitteeffekter fra Tyskland, skaper dette insentiver for ny kraftutbygging, som på sikt vil presse prisene ned.

Han advarer mot å redusere utvekslingskapasiteten, som i så fall vil føre til tap for alle parter. For å legge til rette for raskere utbygging, jobber Fuglsang med å kutte byråkrati. Et stort solkraftprosjekt må i snitt vente to til fire år på konsesjon i EU, mens vindkraft tar fem til ni år. Han støtter innføringen av begrepet 'overveiende offentlig interesse' for å prioritere energiinfrastruktur i konsesjonsvurderinger, samt stilltiende aksept ved overskredne frister.

Samtidig erkjenner han dilemmaet mellom kraftutbygging og naturvern. Han påpeker at nedbygging av natur hovedsakelig skyldes landbruk og kjemisk industri, ikke energiprosjekter. Klimakrisen må løses for å beskytte naturen. Arbeidet med nettpakken er i sluttfasen i Europaparlamentet, og forhandlingene i EU-rådet pågår, med sikte på enighet i løpet av høsten





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EU Strømnett Fornybar Energi Konsesjon Sammenkobling

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