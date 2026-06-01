Niels Fuglsang: Norge og Sverige vil tjene på å fornye kablene til Danmark

Niels Fuglsang arbeider for å styrke koblingen av det europeiske strømnettet og mener at Norge og Sverige vil tjene på å fornye kablene til Danmark. Han jobber også med å kutte ned på byråkratiet som sakker ned utbyggingene av fornybare energikilder og mener at lokale samfunn skal tjene på utbyggingen av fornybare energikilder.

Fuglsang har jobbet som rådgiver for EUs nåværende energikommissær, Dan Jørgensen, og nå leder han arbeidet med EUs nettpakke fra hver sin kant. Problemene er åpenbare: EU er avhengig av fossile energikilder, og dette skader økonomien. Overgangen til fornybare energikilder krever ikke bare investeringer i vindturbiner og solcellepaneler, men også lagring og nettkapasitet for å ta høyde for variasjonene i produksjon.

Løsningen er å bygge et sterkt strømnett som binder landene sammen, slik at når solen skinner og vinden blåser ett sted, kan man spare på vannkraften et annet sted. Fornybar energi krever integrasjon, slår Fuglsang fast. Han sitter i Europaparlamentet for den sosialdemokratiske gruppen S&D og er saksordfører for den delen av nettpakken som handler om konsesjonsbehandling. Han har lagt merke til den sterke motstanden i både Sverige og Norge mot kommisjonens forslag om nettpakken.

Fuglsang mener at det er viktig å finne løsninger sammen med svenskene og nordmennene, slik at de kan fortsette å ha et felles energimarked og ikke bryte koblingene mellom landene. Hvis kablene ikke fornyes, vil hele regnestykket gå i minus også for Norge og Sverige, mener Fuglsang. Han mener at det er en dårlig idé å bryte koblingene, fordi det er en stor fordel å ha et felles energimarked.

Det betyr at Sverige og Norge kan levere mye energi gjennom vannkraft og biomasse og samtidig få tilgang på vindkraft fra danske turbiner i Nordsjøen. Kraften blir til enhver tid tilgjengelig for alle, sier Fuglsang. Han jobber også med å kutte ned på byråkratiet som sakker ned utbyggingene av fornybare energikilder. Han mener at et stort solkraftprosjekt må vente mellom to og fire år på å få konsesjon i EU, mens vindkraftprosjektene må vente fem til ni år.

Fuglsang arbeider for å innføre et begrep om overveiende offentlig interesse, som vil gjøre at behovet for energiinfrastruktur kan veie tyngre når domstolene og embetsverket gjør vurderinger om konsesjon. Han støtter også kommisjonens forslag om at det skal være stilltiende aksept dersom konsesjonsbehandlingen overskrider tidsfristene. Han mener at det er spesielt aktuelt å forenkle regelverket der det er snakk om mindre solkraftprosjekter eller eksisterende kraftverk eller nettforbindelser som skal fornyes.

Han mener også at lokale samfunn skal tjene på utbyggingen av fornybare energikilder, og at dette kan gjøres ved å gi kommunene støtte til å sette opp vindkraft og dele en del av fortjenesten. Han mener at det er viktig å beskytte det biologiske mangfoldet, naturen og vannet vårt, og at arbeidet med nettpakken og endringene i konsesjonsregelverket er nå i sluttfasen i Europaparlamentet.

Han mener at det er vanskelig å finne en balanse mellom utbyggingen av fornybare energikilder og beskyttelsen av naturen, men at det er nødvendig å løse klimakrisen og kutte CO-utslippene for å beskytte våre naturområder og det biologiske mangfoldet. Han mener at en enighet i løpet av høsten er mer sannsynlig enn en enighet i løpet av juni, og at det er nødvendig å jobbe sammen for å finne løsninger





