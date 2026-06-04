Niels Fuglsang: Norge og Sverige vil tjene på å oppdatere kablene til Danmark

Niels Fuglsang arbeider for å øke sammenkoblingen av det europeiske strømnettet. Han mener at Norge og Sverige vil tjene på å oppdatere kablene til Danmark. Fuglsang har jobbet som rådgiver for EUs nåværende energikommissær Dan Jørgensen. Nå leder de arbeidet med EUs nettpakke fra hver sin kant. EU er avhengig av fossile energikilder, og dette skader økonomien. Overgangen til fornybar energi krever ikke bare investeringer i vindturbiner og solcellepaneler, men også lagring og nettkapasitet for å ta høyde for variasjonene i produksjon.

Niels Fuglsang arbeider for å øke sammenkoblingen av det europeiske strømnettet . Han mener at Norge og Sverige vil tjene på å oppdatere kablene til Danmark .

Fuglsang har jobbet som rådgiver for EUs nåværende energikommissær Dan Jørgensen. Nå leder de arbeidet med EUs nettpakke fra hver sin kant. EU er avhengig av fossile energikilder, og dette skader økonomien. Overgangen til fornybar energi krever ikke bare investeringer i vindturbiner og solcellepaneler, men også lagring og nettkapasitet for å ta høyde for variasjonene i produksjon.

Fuglsang sitter i Europaparlamentet for den sosialdemokratiske gruppen S&D og er saksordfører for den delen av nettpakken som handler om konsesjonsbehandling. Han har lagt merke til den sterke motstanden i både Sverige og Norge mot kommisjonens forslag om nettpakken. Fuglsang tror det er viktig å finne løsninger sammen med svenskene og nordmennene for å fortsette å ha et felles energimarked. Han mener at hele regnestykket går i minus for Norge og Sverige dersom kablene ikke fornyes.

Fuglsang arbeider også for å kutte ned på byråkratiet som sakker ned utbyggingene. Han mener at det er viktig å legge til rette for en hurtig utbygging av fornybar energi. Han støtter kommisjonens forslag om at det skal være stilltiende aksept dersom konsesjonsbehandlingen overskrider tidsfristene. Han mener at det er spesielt aktuelt å forenkle regelverket der det er snakk om mindre solkraftprosjekter, eksisterende kraftverk eller nettforbindelser som skal fornyes.

Fuglsang tror at utbyggingen av mer energi er ikke den primære årsaken bak naturkrisen. Han mener at vi bør se på landbruket vårt, kjemikalieindustrien og mange andre ting. Arbeidet med nettpakken og endringene i konsesjonsregelverket er nå i sluttfasen i Europaparlamentet. Det har møtt på hard motstand fra de høyreradikale partiene, som har foreslått å vanne ut kommisjonens forslag og beholde mer makt hos de nasjonale nettoperatørene.

Forhandlingene i EU-rådet pågår for fullt, og det kypriotiske formannskapet legger opp til en enighet i løpet av juni. Kilder tett på saken opplyser at en enighet i løpet av høsten er mer sannsynlig





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