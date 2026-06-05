Niels Fuglsang presser på for et tettere skandinavisk strømnett og enklere konsesjonsregler

Europaparlamentsmedlemmet Niels Fuglsang argumenterer for fornyelse av kraftkabler mellom Norge, Sverige og Danmark, samt for en forenklet konsesjonsbehandling av fornybare energiprosjekter, for å sikre et sterkt felles energimarked i Europa.

Niels Fuglsang , som nå sitter i Europaparlamentet for den sosialdemokratiske gruppen S&D, har satt seg som mål å styrke sammenkoblingen mellom de europeiske strømnett ene. Han peker på at både Norge og Sverige har store gevinster i å forny og oppgradere de eksisterende kraftkablene til Danmark.

Ifølge Fuglsang er den nåværende situasjonen i Europa preget av en avhengighet av fossilt brensel, noe som hemmer både økonomisk vekst og klimamål. Overgangen til fornybar energi krever nemlig mer enn bare vindmøller og solcelleanlegg - den krever også bedre lagringsmuligheter og et robust, tverrnasjonalt strømnett som kan håndtere variasjoner i produksjonen. Når sola skinner i Danmark og vinden blåser over Nordsjøen, kan overskuddet eksporteres til Norge og Sverige, som igjen kan levere vannkraft og biomasse til de sørligere markedene.

Dette gir et felles energimarked som reduserer prisvolatiliteten og øker energisikkerheten for hele regionen. I sin rolle som saksordfører for konsesjonsdelen av EUs nye nettpakke, jobber Fuglsang aktivt med å dempe den sterke motstanden som har oppstått i Sverige og Norge mot Kommisjonens forslag. Han argumenterer for at en forenklet konsesjonsbehandling, med en klar vekt på "overveiende offentlig interesse", vil gjøre det mulig å prioritere energiinfrastruktur når domstoler og myndigheter gjør sine vurderinger.

På nåværende tidspunkt kan et stort solkraftprosjekt vente mellom to og fire år på konsesjon, mens vindkraftverk ofte drøyer fem til ni år. Fuglsang foreslår derfor at mindre prosjekter og oppgraderinger av eksisterende kraftverk får en raskere og mer forutsigbar prosess, noe som vil redusere byråkratisk treghet og legge til rette for raskere utbygging.

Han fremhever også at lokalsamfunn bør inkluderes i økonomiske gevinster, ved at kommuner får del i inntektene fra vindkraftprosjekter - et tiltak han ønsker innlemmet i EU‑lovgivningen. Den politiske debatten om kraftutbygging er særlig intens i Norge, hvor spørsmål om offentlig interesse versus lokale hensyn og naturvern står i sentrum. Fuglsang påpeker at naturkrisen i Europa - inkludert tap av biologisk mangfold, kjemisk forurensning og jorderosjon - ikke primært skyldes økt energiproduksjon, men snarere andre sektorer som landbruk og industri.

Likevel er det viktig å kutte CO₂‑utslipp for å unngå ytterligere klimaskader som vil påvirke både naturområder og samfunn. Arbeidet med nettpakken er nå i sluttfasen i Europaparlamentet, men møter motstand fra høyreorienterte partier som ønsker å styrke nasjonale nettoperatørers makt. Forhandlingene i EU‑rådet pågår fortsatt, og et foreløpig kompromiss er forventet i juni, med mulighet for endelig enighet i høst.

Fuglsang konkluderer med at en modernisert og tett integrert strømforsyning er nøkkelen til både lavere strømpriser og en mer konkurransedyktig grønn energisektor i hele Skandinavia og resten av Europa





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Niels Fuglsang Strømnett Konsesjonsbehandling Fornybar Energi Skandinavia

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