Niende mann dømt for overgrep mot Kristoffer - dommen justert opp

En niende mann er dømt for overgrep mot en gutt ved navn Kristoffer. Tingretten justerte straffen opp i forhold til påtalemyndighetens påstand, etter at mannen tilsto. Bistandsadvokat mener straffenivået nå er tilfredsstillende, men er kritisk til politiets og påtalemyndighetens håndtering av saken. Statsadvokat beklager den lange tidsbruken som førte til fradrag i straffen.

Jeg er godt fornøyd med tingrettens dom, sier statsadvokat Folke Åmlid, som var aktor i tingretten. Han tar til etterretning at domstolen innenfor det skjønnsrommet som er ved straffutmålingen i straffesaker, har kommet til en oppjustering av straffen i forhold til påtalemyndighet ens påstand.

Mannens forsvarer Christina Winsor har ikke besvart NRKs henvendelser. I tingretten mente hun at aktor påstand var for streng. Ingen av de åtte dømte tidligere i sakskomplekset hadde fått lengre straff enn 11 måneders fengsel. Ingen har tidligere blitt dømt til å betale mer enn 80.000 kroner i oppreisningserstatning.

Den store forskjellen er at den niende mannen er dømt for overgrep mot Kristoffer før han fylte 14 år. Bistandsadvokaten til mannen som NRK har kalt Kristoffer, Sigurd Klomsæt, er fornøyd med at straffenivået nå går opp i sakskomplekset. Han har hevdet hele tiden at straffenivået har vært for lavt, så dette er tilfredsstillende, sier han. Kristoffer var så vidt fylt 13 år da det første overgrepet skal ha skjedd våren 2021.

I dommen kommer det imidlertid også frem at mannen i utgangspunktet kunne fått vesentlig strengere straff. Tilståelsen skal ha ført til en reduksjon av straffen på et år og tre måneder. Politiet pågrep ikke mannen før høsten 2024. Han var inne til avhør da og fortalte i avhør måneden etter om overgrepet.

Han fortalte at mannen var en av de første som forgrep seg på ham. Tolv menn ble anmeldt for overgrep i denne saken. Det gikk over et år til før avhøret ble gjennomleset for mannen, og da erkjenner han også straffskyld. Selv om bistandsadvokat Klomsæt nå er mer fornøyd med straffenivået, er han fortsatt kritisk til hvordan politiet og påtalemyndigheten har håndteret sakskomplekset.

Fradraget for tidsbruken er som foreslått av påtalemyndigheten. Statsadvokat Åmlid beklager at tidsbruken i saken er blitt noe for lang, noe som er uheldig for både fornærmede og tiltalte. Derfor er det helt korrekt av tingretten å gjøre fradrag for dette ved straffutmålingen. Samtidig som dommen nå har kommet i sak nummer ni, er det tatt ut tiltale mot en tiende mann for overgrep mot Kristoffer.

Denne nye mannen, i 30-årene, er tiltalt for overgrep mot Kristoffer våren 2022, daKristoffer var 14 år





