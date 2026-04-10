Nikita Haikin får norsk statsborgerskap: Kan bli aktuell for landslaget

Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap og kan dermed bli aktuell for det norske landslaget i fotball. Spørsmålet om hvorvidt han vil bli tatt ut i troppen, og hvordan han vil bli vurdert i forhold til andre keepere som Ørjan Nyland, er nå et sentralt tema. Glimt-keeperens prestasjoner i Champions League, og Nylands manglende spilletid, setter scenen for spenning i kampen om en plass på laget.

Fredag morgen kunne man lese i folkeregisteret at Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap . Aftenposten var de første til å melde om dette. Haikin, som tidligere har hatt russisk, israelsk og britisk statsborgerskap, har lenge uttrykt ønske om å bli norsk. Dette ønsket har også blitt bekreftet av flere sentrale personer i norsk fotball, inkludert NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken, som tidligere har uttalt til VG at forbundet håper Haikin skal bli norsk.

VG har vært i kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) for en kommentar, men de har foreløpig ikke ønsket å uttale seg om saken. Ståle Solbakken, landslagstrener for det norske herrelandslaget i fotball, uttalte følgende til VG fredag morgen: – Da blir han vurdert som alle andre. Jeg ser han som en som konkurrerer om en plass, men ved kamp i dag så hadde Ørjan vært vår førstekeeper. Dette innebærer at Haikin nå vil bli vurdert på lik linje med andre spillere i konkurransen om en plass på landslaget, og at Ørjan Nyland fortsatt ville vært førstevalget i dagens situasjon. UDI har muligheten til å hastebehandle søknader om statsborgerskap dersom vedkommende er aktuell for å representere Norge i et mesterskap, som for eksempel et fotball-VM. Ifølge UDIs nettsider er det i dag omtrent 11.000 søknader som er under behandling, med en forventet behandlingstid på rundt 22 måneder. Haikins søknad om statsborgerskap ble levert tidligere i vinter. Spørsmålet om hvorvidt Haikin bør inkluderes i VM-troppen er nå et aktuelt tema. Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens førstevalg som keeper de siste årene, har ikke vært på banen for spanske Sevilla siden tidlig i desember. Nyland spilte hele kampen da Norge tapte 1–2 mot Nederland 27. mars, og var på banen i første omgang mot Sveits på Ullevaal 31. mars. Andrekeeper Egil Selvik sto andreomgangen mot Sveits på Ullevaal. Valget av keeper til landslaget vil bli nøye vurdert, spesielt med tanke på Nylands manglende spilletid for klubblaget. \Nikita Haikin har vært en svært viktig bidragsyter for Bodø/Glimt gjennom vinterens Champions League-eventyr. Han har vist imponerende prestasjoner og spilt en sentral rolle i lagets suksess. Glimt-trener Kjetil Knutsen har beskrevet keeperens reflekser som «en gudegave». Haikins prestasjoner i Champions League har vært bemerkelsesverdige, spesielt hans innsats i kampen mot Inter på Giuseppe Meazza i Milano, en kamp der Glimt sikret en viktig seier. Knutsen uttalte etter denne kampen til VG: – Nikita har vært helt outstanding for Glimt i Europa og spesielt i Champions League. Dette understreker viktigheten av Haikin for laget, og hans evne til å prestere på høyt nivå. Spørsmålet om hvorvidt Haikin bør få sjansen på landslaget, spesielt med tanke på hans gode form og Nylands manglende spilletid, er nå et hett tema i fotballmiljøet. Den kommende tiden vil vise hvilken rolle Haikin vil spille i norsk fotball, og om han vil bli en aktuell kandidat til å representere Norge i fremtidige mesterskap





Jakob Ingebrigtsen kan miste Bislett Games: – Det kan tulle med hodetJakob Ingebrigtsens opptrening etter akillesoperasjon går etter planen, men landslagslegen mer enn antyder at det er for optimistisk å tro på deltakelse under Bislett Games.

