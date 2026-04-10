Nikita Haikin har fått norsk statsborgerskap: Åpner for landslagsplass?

Nikita Haikin har blitt norsk statsborger. Landslagstrener Ståle Solbakken må nå vurdere keeperen for en plass på landslaget. Ørjan Nyland og Egil Selvik er også aktuelle kandidater.

Fredag morgen kunne folkeregisteret bekrefte at Nikita Haikin har blitt norsk statsborger. Aftenposten var de første som meldte om dette. Haikin hadde tidligere russisk, israelsk og britisk statsborgerskap. Ønsket om å bli norsk har vært kjent lenge, og NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken uttrykte i VG at forbundet håpet på at han skulle bli det. VG har forsøkt å få en kommentar fra Utlendingsdirektoratet (UDI), men de har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken.

Landslagstrener Ståle Solbakken uttalte til VG fredag morgen: Da blir han vurdert som alle andre. Jeg ser han som en som konkurrerer om en plass, men ved kamp i dag så hadde Ørjan vært vår førstekeeper. UDI har mulighet til å prioritere søknader om statsborgerskap dersom personen er aktuell for å representere Norge i en mesterskap, for eksempel fotball-VM. På UDIs nettsider opplyses det at det per i dag er 11 000 søknader under behandling, med en gjennomsnittlig behandlingstid på 22 måneder. Haikins søknad ble levert tidligere i vinter. Spørsmålet om Haikin vil være aktuell for en plass i VM-troppen har allerede begynt å sirkulere, og supportere har begynt å diskutere mulige lagoppstillinger. \Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens førstevalg de siste årene, har ikke spilt for spanske Sevilla siden starten av desember. Nyland spilte hele kampen da Norge tapte 1-2 mot Nederland 27. mars. Mot Sveits på Ullevaal 31. mars var han på banen i første omgang. Andrekeeper Egil Selvik sto i andre omgang mot Sveits på Ullevaal. Valget mellom keeperne blir nå et spennende tema for landslaget. Haikin er kjent for sin sterke form i Bodø/Glimt, og hans prestasjoner i Champions League har imponert mange. Med Haikins nye norske statsborgerskap åpner det seg en ny dimensjon i konkurransen om keeperplassen på landslaget. Vil Haikin bli inkludert i troppen, eller vil Solbakken fortsette med Nyland eller Selvik? Disse spørsmålene vil bli viktige for den kommende tiden. Det er liten tvil om at Haikins evne til å prestere under press og hans reflekser, som Glimt-trener Kjetil Knutsen har beskrevet som en gudegave, kan være en verdifull ressurs for det norske landslaget. Det er spennende å se hvordan Solbakken vil håndtere situasjonen og hvilke beslutninger han vil ta angående keepervalget.\Nikita Haikin har vært en sentral spiller for Bodø/Glimt gjennom vinterens Champions League-eventyr. Hans prestasjoner har vært avgjørende for laget, og Glimt-trener Kjetil Knutsen har omtalt keeperens reflekser som en «gudegave». Knutsen sa til VG etter seieren mot Inter på Giuseppe Meazza i Milano: Nikita har vært helt outstanding for Glimt i Europa og spesielt i Champions League. Dette viser betydningen av Haikins bidrag for klubben. Hans erfaring og ferdigheter kan være viktige faktorer for landslaget. Statsborgerskapet åpner opp nye muligheter, og Solbakken har nå flere valgmuligheter for å sette sammen et konkurransedyktig lag. Spørsmålet om Haikin er klar for å spille for Norge, og hvordan han vil passe inn i laget, vil være spennende å følge. Landslagets fremtidige prestasjoner kan i stor grad være avhengig av de beslutninger som blir tatt i denne sammenheng, spesielt knyttet til keeperplassen. Vil Haikin, Nyland eller Selvik bli valgt? Spørsmålet engasjerer fotballfans og eksperter





