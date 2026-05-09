Nikita Haikin kan bli aktuell for den norske VM-troppen med norsk statsborgerskap

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har informert Norge at Nikita Haikin (30) ikke oppfyller kravene i vedtektene (artikkel 8) som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til. Landslagssjef Ståle Solbakken sier at Haikin kan kjempe om en plass i Norges VM-tropp med norsk statsborgerskap.

ULLEVAAL (Dagbladet): - Da er han ikke aktuell hvis han ikke får FIFAs godkjennelse, sier landslagssjef Ståle Solbakken til Dagbladet. Det internasjonale fotballforbundet ( Fifa ) skal ha opplyst at Nikita Haikin (30) ikke oppfyller kravene i vedtektene (artikkel 8), som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, ifølge NTB.

Vi har fortsatt dialog med Fifa og har foreløpig ingen kommentarer utover det. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi kan dele det, sier kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask Connell i Norges Fotballforbund (NFF) i en melding til byrået. VM-TØY: Bernt Hulsker får prøve herrelandslagets nye VM-klær, i forkant av sommerens turnering i USA. Video: Ljosland, Dagbladet sporten.

MØTTE DAGBLADET: Ståle Solbakken på Ullevaal fredag. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet





