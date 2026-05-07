Niklas Süle avslutter den profesjonelle fotballkarrieren

Etter flere år på toppnivå og gjentatte kneskader har Niklas Süle bestemt seg for å legge opp etter inneværende sesong for å prioritere helse og familie.

Niklas Süle , den 30 år gamle forsvarsspilleren fra Borussia Dortmund , har tatt den tunge beslutningen om å avslutte sin profesjonelle fotballkarriere når inneværende sesong er over.

Dette kom frem i en nylig episode av podkasten Spielmacher, hvor Süle åpnet seg om tankeprosessen bak dette valget. Det har ikke vært en enkel beslutning, men noe han har reflektert over i lengre tid. Likevel var det en spesifikk hendelse i april som ble det endelige vendepunktet. Da han pådro seg en ny kneskade, ble frykten for fremtiden for stor.

Süle beskriver et dramatisk øyeblikk hvor han satt i dusjen og gråt i ti minutter, overveldet av tanken på at noe i kneet hadde røket fullstendig. Denne emosjonelle reaksjonen viser hvor stor belastning det er å leve med konstant usikkerhet rundt egen kropp i en sport som krever absolutt maksimal fysisk ytelse hver eneste uke. Süle har tidligere kjempet mot store utfordringer med knærne og har opplevd to alvorlige skader i løpet av sin karriere.

Selv om undersøkelsene dagen etter hendelsen i april viste at skaden ikke var så katastrofal som han først fryktet, var det nettopp denne skrekken som gjorde det klart for ham at tiden var inne for å legge opp. Han uttalte at han ikke ønsker å gamble med helsen sin en gang til. For Süle handler det nå om livskvalitet etter idrettskarrieren.

Han ønsker ikke å risikere at en tredje alvorlig kneskade skal begrense hans evne til å være aktiv sammen med barna sine i fremtiden. Det å kunne leke med barna uten smerter eller begrensninger veier langt tyngre enn ønsket om å fortsette å spille på det høyeste nivået i Tyskland og Europa. Denne erkjennelsen markerer slutten på en intens periode hvor kroppen har blitt presset til det ytterste for å opprettholde standarden i Bundesliga.

Når man ser tilbake på Niklas Süles karriere, er det snakk om en spiller som har nådd de høyeste toppene i europeisk fotball. Den største delen av hans suksess ble oppnådd i Bayern München, hvor han var en sentral brikke i laget som vant Champions League i 2020. I tillegg til det europeiske trofeet har han vunnet den tyske ligatittelen hele fem ganger, samt Uefas supercup og den tyske cupen to ganger.

Han har vært en stabil kraft i Bundesligaen med totalt 299 kamper, og har representert det tyske landslaget i 49 kamper. Hans internasjonale erfaring inkluderer deltakelse i VM i både 2018 og 2022, samt EM i 2021. Som stopper har han vært kjent for sin styrke, sitt blikk for spillet og sin evne til å starte angrep fra bakre rekke, noe som har gjort ham til en av de mest respekterte forsvarerne i sin generasjon.

Borussia Dortmund har allerede bekreftet at kontrakten til Süle, som utløper den 30. juni, ikke vil bli forlenget. Dette betyr at han forlater klubben som en fri mann, men med en følelse av å ha gjort sitt for sporten. For øyeblikket jobber han hardt med rehabiliteringen etter kneskaden fra april, og han har et sterkt ønske om å kunne tre ut på banen én siste gang før han offisielt legger opp.

Det ville være den perfekte avslutningen på en karriere preget av både enorme triumfer og fysiske utfordringer. For fansen i Dortmund og tidligere tilhengere i München vil Süle bli husket som en spiller med stor kapasitet som alltid leverte når det gjaldt som mest. Det er alltid vemodig når en profil i hans kaliber gir seg, men hans valg om å prioritere helse og familie er en beslutning som gir mening i det lange løp.

Ved å trekke seg nå, sikrer han at han kan nyte livet etter fotballen med en kropp som fortsatt fungerer tilfredsstillende





