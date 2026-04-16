Nina Jensen forlater Rev Ocean for å lede marint verneområdearbeid i Antarktis

Nina Jensen har takket ja til en ny rolle som leder for arbeidet med å etablere et av verdens største marine verneområder i Antarktis, og forlater dermed stillingen som administrerende direktør i Kjell Inge Røkkes forskningsskip Rev Ocean. Silje Ulvestad konstitueres som ny daglig leder.

Nina Jensen har trådt til side som administrerende direktør i Rev Ocean , et prosjekt sentralt i Kjell Inge Røkke s visjoner for havforskning og bærekraft. Selskapet bekreftet mandag i en pressemelding at Jensen nå vil dedikere sin innsats til en ny, betydningsfull oppgave: etableringen av et av verdens største marine verneområder i det sårbare Antarktis -området.

Kjell Inge Røkke uttrykker sin takknemlighet for Jensens mangeårige bidrag til Rev Ocean, og understreker hennes sentrale rolle i å bygge et solid fundament for virksomheten. "Nina har hatt en sentral rolle i utviklingen av Rev Ocean gjennom mange år. Hun har bidratt til å bygge et solid fundament for virksomheten, og jeg vil rette en stor takk for hennes innsats og engasjement for prosjektet," uttalte Røkke i pressemeldingen. Han legger til: "Nå tar Nina et ansvar utenfor Rev Ocean i det viktige arbeidet med å etablere et av verdens største marine verneområder i Antarktis." Jensens neste kapittel blir en rolle innenfor Ocean Stewardship Initiative, som er en del av Sustainable Markets Initiative (SMI). Dette skiftet markerer en tydelig prioritering av hennes engasjement for havvern, spesielt med tanke på de presserende utfordringene som Antarktis står overfor. Jensen selv uttrykker stor respekt for arbeidet som er lagt ned i Rev Ocean, og anerkjenner Kjell Inge Røkkes avgjørende engasjement. "Rev Ocean er bygget gjennom et langsiktig og ambisiøst arbeid. Kjell Inge Røkkes engasjement har vært avgjørende, og jeg er takknemlig for hans dedikasjon," sier Jensen. Hun utdyper videre: "Med Antarktis ved et kritisk veiskille vil jeg nå konsentrere innsatsen min om dette. Jeg avslutter med stor respekt for teamet." I kjølvannet av Jensens avgang, har Silje Ulvestad blitt utnevnt til konstituert daglig leder. Samtidig vil Karen Simon overta som arbeidende styreleder. Disse endringene skjer mens Rev Ocean-prosjektet fortsetter å navigere gjennom forsinkelser. Det ambisiøse forskningsskipet, som opprinnelig skulle være ferdigstilt i 2021, sikter nå mot en offisiell lansering under FNs Ocean Decade-toppmøte i Rio de Janeiro i 2027. Ved lanseringen vil skipet ta fatt på sitt første oppdrag, med hovedfokus på kritiske problemstillinger som plastforurensing i havet, klimaeffekter og bevaring av marine økosystemer. Rev Ocean er ikke bare et forskningsfartøy; det er en avansert plattform designet for ekspedisjoner. Skipet vil være utstyrt med en rekke avanserte verktøy, inkludert en ubåt, ubemannede undervannsfartøy og flere laboratorier. Med sine imponerende 195 meter i lengde, vil Rev Ocean også inkludere luksuriøse fasiliteter som et svømmebasseng om bord, og vil være tilgjengelig for privat utleie, noe som bidrar til prosjektets finansiering og øker dets synlighet. Dette skiftet i lederskap og fokus signaliserer et nytt kapittel for både Nina Jensen personlig og for Rev Ocean-prosjektet, som begge fortsetter å spille viktige roller i kampen for et sunnere hav. Kommentarer på denne nyheten krever innlogging hos Ifrågasätt ved bruk av BankID, som muliggjør automatisk oppretting av brukerkonto. Kommentatorer kan velge å opptre under sitt fulle navn eller et kallenavn





Nina Jensen Rev Ocean Kjell Inge Røkke Antarktis Havvern

