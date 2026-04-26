Njie-brødrene kan bli suspendert på ny – dramaet fortsetter

Bare dager etter å ha fått opphevet suspensjonen, risikerer Bilal og Moussa Njie ny utestengelse fra eliteserien. NFF har mottatt en ny begjæring om suspensjon i kampfiksingssaken.

Dramaet rundt Njie-brødrene fortsetter å utfolde seg i norsk fotball. Etter en kortvarig lettelse da suspensjonen fra Norges Fotballforbund ( NFF ) ble opphevet, står Bilal og Moussa Njie nå overfor en potensiell ny utestengelse midt i eliteseriesesongen.

KFUM Oslo bekreftet fredag at begge brødrene var tilbake i A-lagstroppen foran søndagens kamp mot Sarpsborg 08, en nyhet som ble møtt med optimisme blant supportere og i klubben. Bilal Njie fikk til og med en plass på benken, noe som indikerte at han var klar til å bidra på banen. Men gleden ble kortvarig. Kort tid etter KFUMs pressemelding bekreftet NFF at de hadde mottatt en ny begjæring om suspensjon av begge spillerne.

Kommunikasjonssjef Yngve Haavik uttalte til TV 2 at påtalenemnda hadde sendt saken videre til doms- og sanksjonsutvalget, som nå vil avgjøre om brødrene skal suspenderes på nytt. Denne utviklingen kaster en skygge over Njie-brødrenes retur til eliteseriefotballen og reiser alvorlige spørsmål om rettssikkerheten og prosessen rundt kampfiksingssaken. Bakgrunnen for suspensjonen er siktelsen mot Njie-brødrene for grov korrupsjon og bedrageri knyttet til pengespill i Eliteserien. Saken sprakk i slutten av februar og har rystet norsk fotball.

Brødrene er anklaget for å ha vært involvert i kampfiksing, men begge nekter straffskyld. Det er viktig å understreke at mistanken knytter seg til enkelthendelser i kamper, og at NFF har uttalt at det ikke er grunn til å tro at den påståtte kampfiksingen har hatt innvirkning på kampresultatene. Likevel er alvorlighetsgraden av anklagene betydelig, og NFF har tatt en streng linje i saken.

Den opprinnelige suspensjonen ble opphevet for å tillate brødrene å spille mens etterforskningen pågår, men den nye begjæringen om suspensjon viser at saken fortsatt er aktiv og at NFF ikke nøler med å iverksette tiltak dersom de mener det er nødvendig. Denne situasjonen skaper en vanskelig posisjon for KFUM Oslo, som nå må forholde seg til usikkerheten rundt sine to viktige spillere. Klubben har uttrykt sin støtte til Njie-brødrene, men samtidig må de respektere NFFs beslutninger og følge regelverket.

Saken involverer totalt åtte personer som er siktet for bedrageri knyttet til pengespill på fotballkamper. Dette understreker at kampfiksingssaken er omfattende og at den har potensielle konsekvenser for flere aktører i norsk fotball. Etterforskningen pågår fortsatt, og det er forventet at det vil komme mer informasjon i løpet av de kommende ukene og månedene. Utfallet av saken vil ikke bare påvirke Njie-brødrenes karrierer, men også tilliten til norsk fotball generelt.

Det er avgjørende at saken blir grundig etterforsket og at de ansvarlige blir stilt til ansvar, uavhengig av deres status eller posisjon. Samtidig er det viktig å ivareta rettssikkerheten til de siktede og å sikre at de får en rettferdig behandling. Den nåværende situasjonen er et tydelig eksempel på de utfordringene norsk fotball står overfor når det gjelder å bekjempe kampfiksing og å opprettholde integriteten i sporten.

Det er behov for et sterkt samarbeid mellom NFF, politiet og andre relevante myndigheter for å forebygge og avdekke kampfiksing, og for å sikre at norsk fotball forblir en ren og ærlig idrett. Den fortsatte suspensjonen av Njie-brødrene vil utvilsomt skape ytterligere debatt og diskusjon om disse spørsmålene





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

