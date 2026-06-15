Nkom arbeider for bedre styring av ekomsektoren og digitalisering

Nkom skriver i en artikkel at de arbeider for et redusert fotavtrykk fra den digitale infrastrukturen på klima og natur og for å øke ekomsektorens bidrag til å nå bærekraftsmålene i andre sektorer. Et verktøy for å gjøre dette er Bærekraftsindeksen, som skal samle informasjon om energibruk, utslipp og ressursbruk slik at den gir et felles og sammenlignbart datagrunnlag som myndigheter og bransjeaktører kan styre etter.

8. juni 2026 - 07:41 Målet er å sikre bedre styring med hvordan ekomsektoren påvirker miljøet. Nkom skriver i en artikkel på sitt nettsted at de arbeider for et redusert fotavtrykk fra den digitale infrastrukturen på klima og natur og for å øke ekomsektorens bidrag til å nå bærekraftsmål ene i andre sektorer.

Et verktøy for å gjøre dette er Bærekraftsindeksen, som skal samle informasjon om energibruk, utslipp og ressursbruk slik at den gir et felles og sammenlignbart datagrunnlag som myndigheter og bransjeaktører kan styre etter. Nkom utvikler indeksen i samarbeid med bransjeaktører og eksterne analysemiljøer. - Digitaliseringen av Norge skal fortsette, men den digitale infrastrukturen må også være grønn. Derfor utvikler vi nå en bærekraftsindeks som skal gi bedre kunnskap og tydeligere styringssignaler om miljøpåvirkningen fra ekomsektoren, sier prosjektleder Ane Tveit Ødegård.

I første omgang kartlegger indeksen fotavtrykket, altså den direkte miljøbelastningen fra digital infrastruktur. På sikt er ambisjonen også å måle håndavtrykket: De positive miljøgevinstene som digitalisering skaper i andre sektorer, som redusert reising, mer effektiv industri og smartere energisystemer. En rapport Nkom fikk utarbeidet i fjor, viste at den digitale infrastrukturen i 2024 forurenset like mye som direkte utslipp fra innenlands flytrafikk samme år. - Vi ønsker å synliggjøre at digitalisering og miljø går hånd i hånd.

Digitaliseringen gir store gevinster for samfunn, næringsliv og innbyggere, men medfører også økt energibruk. Med bærekraftsindeksen tar vi et viktig steg mot en mer kunnskapsbasert og målbar grønn omstilling i ekom-sektoren, sier Ødegård





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bærekraftsindeks Digitalisering Ekosystemer Miljøpåvirkning Bærekraftsmål

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nkom er bekymret for at Telia og Ice får en fordelNår Telia og Ice slår sammen sine mobilnett, får de mye mer frekvenser til rådighet enn Telenor. Det vil Nkom drøfte med bransjen.

Read more »

Nkom varsler mer omfattende tilsyn av Telia: – Alvorlige sikkerhetshetsbruddNkom har avdekket flere brudd knyttet til sikkerheten i Telias mobilnett den siste tiden. Derfor øker etaten omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet.

Read more »

Nkom skal måle hvordan digital infrastruktur påvirker miljøetNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har startet arbeidet med ny bærekraftsindeks.

Read more »

Nkom er bekymret for at Telia og Ice får en fordelNår Telia og Ice slår sammen sine mobilnett, får de mye mer frekvenser til rådighet enn Telenor. Det vil Nkom drøfte med bransjen.

Read more »