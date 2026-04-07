Nkom avdekker omfattende mangler i mobiloperatørers ID-kontroll

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avdekket betydelige mangler i mobiloperatørers kontroll av kundenes identitet. Tilsyn med flere selskaper viser brudd på ID-kravene, med unntak av ett selskap. Nkom varsler pålegg om retting og vurderer sanksjoner.

Resultatene er nedslående, og viser at identitetskontrollen i bransjen er langt fra tilfredsstillende. Hele bransjen, med unntak av ett selskap, har brutt ID-kravene. Dette indikerer et systemisk problem og setter spørsmålstegn ved sikkerheten for mobilkundene. Dette er alvorlig, og viser at det har vært altfor enkelt å opprette abonnement i andres navn og misbruke deres identitet. Nkom har reagert sterkt på funnene og understreker viktigheten av at operatørene følger regelverket. Avdelingsdirektør Kamilla Sharma i Nkom uttaler at regelverket er tydelig, og de forventer at operatørene tar ansvar og følger det. Dette er avgjørende for å sikre tryggheten for mobilkundene og forhindre misbruk av personopplysninger. Sharma understreker også at det skal være trygt å være mobilkunde, og at både små og store aktører må ta sitt ansvar på alvor. \Etter at de strengere ID-kravene trådte i kraft 1. januar 2025, har Nkom intensivert tilsynsarbeidet. Tilsyn er gjennomført med flere selskaper, inkludert Lycamobile, Lyse Tele (Ice), SMB Mobil, Talkmore, Telavox og Telenor. De nye kravene innebærer at kunder må identifisere seg med gyldig ID, som pass eller førerkort, eller elektronisk ID, ved kjøp, endring eller oppsigelse av mobilabonnement. Denne skjerpingen av kravene er ment å styrke sikkerheten og redusere risikoen for identitetstyveri og misbruk. Tilsynsrapportene avslører at nesten ingen av operatørene etterlever reglene godt nok. Telavox er det eneste selskapet der det ikke er funnet feil som må rettes. Nkom varsler nå pålegg om retting til de øvrige operatørene. Disse påleggene kommer med klare frister for å rette opp manglene. Dersom alvorlige avvik ikke rettes innen fastsatte frister, vil Nkom kunne ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Dette er en viktig mekanisme for å sikre at operatørene tar funnene på alvor og forbedrer sine rutiner. \Nkom avklarer at tilsynet ikke ble utløst av en enkelt klage fra Trøndermobil. Tilsynet er en del av NKoms løpende arbeid med å overvåke og sikre trygghet for mobilkundene. Kommunikasjonsrådgiver Jorunn Javenes Krüger forklarer at tilsyn på dette området ikke gjennomføres som følge av én enkelt sak, men baseres på NKoms vurderinger av risiko og mulige konsekvenser. Den nye ekomloven, med strengere krav, har også bidratt til å prioritere arbeidet. Dette viser at Nkom jobber proaktivt for å sikre at mobilkundene er beskyttet og at mobiloperatørene følger regelverket.





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »