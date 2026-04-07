Nkom Avslører ID-Kontrollsvikt Hos Mobilselskaper: Flere Operatører Bryter Regelverket

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avdekket omfattende mangler i hvordan mobiloperatørene kontrollerer kundenes identitet. Tilsyn gjennomført etter innføringen av strengere ID-krav viser at de fleste selskapene, bortsett fra ett, ikke følger regelverket godt nok. Nkom varsler nå pålegg om retting og advarer om mulige sanksjoner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har avdekket betydelige mangler i mobiloperatørenes kontroll av kundenes identitet. Dette kommer frem etter en rekke tilsyn utført av Nkom , hvor de har undersøkt hvordan flere av de største og noen mindre mobilselskaper følger regelverket for ID-kontroll. Resultatene er bekymringsverdige, da det viser seg at de fleste selskapene, unntatt ett, ikke har hatt gode nok rutiner for å sikre at kundene er de som de utgir seg for å være.

Disse funnene kommer som et resultat av strengere ID-krav som ble innført 1. januar 2025, og tilsynene har avdekket betydelige svakheter i implementeringen av disse kravene. Nkom har nå varslet pålegg om retting til de berørte operatørene, og understreker viktigheten av at selskapene tar ansvar for å sikre kundenes identitet og forhindre misbruk. Dersom påleggene ikke følges innen fastsatte frister, kan Nkom ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, noe som understreker alvoret i situasjonen. Denne saken setter søkelyset på behovet for økt sikkerhet og ansvarlighet i mobilbransjen, og understreker viktigheten av at forbrukerne kan stole på at deres personlige opplysninger er beskyttet





