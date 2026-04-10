Nkom avslører omfattende ID-svikt blant mobiloperatører: Flere selskaper bryter ID-kravene

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avdekket alvorlige mangler i hvordan mobiloperatører kontrollerer kundenes identitet. Tilsyn viser at de fleste selskapene, inkludert Telenor, har brutt ID-kravene. Nkom varsler nå pålegg om retting og vurderer sanksjoner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har avdekket betydelige svakheter og mangler i hvordan mobiloperatører verifiserer kundenes identitet. Etter bekymringer fra flere aktører, inkludert Trøndermobil, gjennomførte Nkom et omfattende tilsyn av en rekke mobilselskaper. Resultatene er bekymringsfulle, da det viser seg at de fleste, om ikke alle, av de undersøkte selskapene har brutt ID-kravene.

Dette inkluderer store aktører som Telenor, samt andre selskaper som Lycamobile, Lyse Tele (Ice), SMB Mobil, Talkmore og Telavox. Kun Telavox har sluppet unna uten anmerkninger. Mangelen på tilfredsstillende ID-kontroll har åpnet for misbruk av identitet og svindel. Dette er et alvorlig problem som truer sikkerheten til mobilkundene og undergraver tilliten til bransjen. Nkom understreker at reglene er klare og forventer at operatørene følger dem til punkt og prikke. Myndigheten vil nå følge opp med pålegg om retting, og dersom alvorlige avvik ikke rettes innen fastsatte frister, kan det bli aktuelt med tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Det er viktig å understreke at de strengere ID-kravene ble innført 1. januar 2025, noe som skulle bidra til å styrke sikkerheten. Det er derfor ekstra bekymringsfullt at bruddene er så utbredt. \Kamilla Sharma, avdelingsdirektør i Nkom, uttaler at det har vært altfor enkelt å opprette abonnement i andres navn og misbruke deres identitet. Hun understreker at Nkom forventer at både små og store aktører tar sitt ansvar på alvor for å sikre et trygt mobilmiljø for alle kunder. Dette er et viktig budskap, da mobilabonnement er en essensiell tjeneste for de fleste i dagens samfunn. Det er avgjørende å beskytte kundene mot identitetstyveri og andre former for svindel. Nkom har understreket at tilsynet ikke bare ble initiert på grunn av en enkelt sak, men baseres på en risikovurdering og mulige konsekvenser. De strengere kravene i den nye ekomloven har også bidratt til å prioritere arbeidet med å kontrollere identitetsverifiseringen. Dette viser at Nkom tar saken svært alvorlig og er fast bestemt på å rydde opp i problemene. Tiltakene som iverksettes, inkluderer pålegg om retting og potensielle sanksjoner for operatører som ikke følger reglene. Dette sender et tydelig signal til bransjen om at det ikke tolereres slurv med ID-kontrollen. \Videre vil Nkom fortsette å overvåke og kontrollere at mobiloperatørene skjerper sine rutiner. Det er viktig å implementere effektive ID-verifiseringsprosesser som sikrer at kun rettmessige eiere får tilgang til abonnement. Dette innebærer å innføre systemer som krever gyldig ID, enten fysisk eller elektronisk, ved opprettelse, endring og oppsigelse av abonnement. Det er også viktig å ha rutiner for å oppdage og håndtere mistenkelig aktivitet. Mobilkundene selv kan også bidra ved å være bevisste på sikkerhet og melde fra til operatøren dersom de oppdager mistenkelig aktivitet på sine kontoer. Samarbeid mellom Nkom, mobiloperatørene og kundene er avgjørende for å skape et trygt og sikkert mobilmiljø. Nkom oppfordrer mobiloperatørene til å ta grep umiddelbart for å rette opp de avdekkede manglene og å sikre at kundene er beskyttet mot identitetsmisbruk og svindel. Dette er ikke bare et regulatorisk krav, men også et spørsmål om å opprettholde tilliten til bransjen





