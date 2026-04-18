Nkom bøtelegger KSAT for ulovlig satellittkommunikasjon med 1,5 millioner kroner

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har ilagt Kongsberg Satellite Services ( KSAT ) et betydelig overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner. Årsaken er at selskapet har utført ulovlig satellittkommunikasjon med flere satellitter fra sine bakkestasjoner lokalisert på Svalbard og i Antarktis.

KSAT, som driver Svalsat og TrollSat, er en global aktør med 300 bakkestasjoner fordelt på 28 lokasjoner. Selskapets kjernevirksomhet innebærer mottak og videresending av data og bilder til satellitteiere.

Nkom påpeker at ulovlig kommunikasjon med satellitter uten nødvendig tillatelse er en alvorlig overtredelse, noe som begrunner det høye gebyret. Avdelingsdirektør Espen Slette i Nkom understreket i en pressemelding at slike handlinger svekker tilliten mellom myndigheter og aktører, samt mellom norske og utenlandske myndigheter, og at regelverket må følges for å opprettholde integriteten i satellittaktiviteten i sensitive områder som Arktis og Svalbard.

Dette er ikke første gang KSAT blir bøtelagt for lignende forhold. I desember året før ble selskapet ilagt et gebyr på 250 000 kroner for ulovlig kommunikasjon med en enkelt satellitt fra jordstasjonen på Svalbard. Det nye, langt høyere gebyret skyldes at selskapet over en periode på flere måneder har hatt kontakt med totalt fem satellitter uten å innhente de nødvendige tillatelsene fra Nkom.

Selskapet har bekreftet mottak av varselet om gebyret og beklager hendelsen. Kommunikasjonsrådgiver Mali A. Arnstad i KSAT uttaler at varselet gjelder en periode hvor selskapets interne prosesser ikke var tilstrekkelige for å sikre nødvendig lisensiering før satellittkommunikasjon ble gjennomført. Hun forsikrer imidlertid at KSAT tar varselet på største alvor og har arbeidet kontinuerlig med å forbedre rutiner og systemer i dialog med Nkom, som en naturlig følge av økt satellittaktivitet i bransjen. Tiltak var allerede iverksatt for å forbedre prosessene før Nkom gjennomførte sitt tilsyn, men disse var ennå ikke fullt implementert.

KSAT fremhever også at lisensene for den omstridte kommunikasjonen i ettertid har blitt godkjent av Nkom, og at selskapet vil fremme sine innspill innenfor fristen før et endelig vedtak blir fattet.

Oppdagelsen av disse overtredelsene skjedde under Nkom sitt tilsyn ved TrollSat i Antarktis og SvalSat på Svalbard, som ble gjennomført i november 2025. Regelverket som regulerer bruk av jordstasjoner i Arktis og på Svalbard, er tydelig på at kommunikasjon med satellitter uten tillatelse er ulovlig. Nkom legger stor vekt på at aktørene som opererer i disse regionene, overholder gjeldende forskrifter. Dette er avgjørende for å bygge og opprettholde tillit, både mellom de operative selskapene og de regulerende myndighetene, og ikke minst mellom norske og internasjonale tilsynsmyndigheter.





Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjonNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Kongsberg Satellite Services (KSAT) overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon.

Read more »

Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjonNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Kongsberg Satellite Services (KSAT) overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon.

Read more »

Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjonNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Kongsberg Satellite Services (KSAT) overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon.

Read more »

Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjonNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Kongsberg Satellite Services (KSAT) overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon.

Read more »

Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjonNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Kongsberg Satellite Services (KSAT) overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon.

Read more »

Nkom: Kongsberg Satellite Services får millionbot for ulovlig satellittkommunikasjonNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gir Kongsberg Satellite Services (KSAT) overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner for ulovlig satellittkommunikasjon.

Read more »