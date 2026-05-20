Nkom: BankID kan miste godkjenningen på høyeste sikkerhetsnivå hvis kravene ikke strammer inn

Nkom har varslet bankene at BankID kan miste godkjenningen på høyeste sikkerhetsnivå hvis de ikke strammer inn på hvordan kodebrikker utleveres. Fristen for bankene til å dokumentere at kravene er oppfylt gikk ut 22. april, og Nkom er nå i gang med en grundig gjennomgang av materialet.

For at Bank ID skal være godkjent på det høyeste sikkerhetsnivået, kreves det at kodebrikkene utleveres ved fysisk oppmøte og kontroll av legitimasjon. I dag blir de ofte sendt i posten.

Fristen for bankene til å dokumentere at kravene er oppfylt gikk ut 22. april, og Nkom er nå i gang med en grundig gjennomgang av materialet. Seksjonssjef Sander Norrøne Ask i Nkom sier at tilliten til tjenesten er det de skal ivareta. Når nesten hele befolkningen bruker samme løsning, må de være sikre på at sikkerheten faktisk er god nok.





