Nkom: BankID kan miste godkjenningen på høyeste sikkerhetsnivå hvis kravene ikke oppfylles

Nkom har varslet bankene at BankID kan miste godkjenningen på høyeste sikkerhetsnivå hvis de ikke strammer inn på hvordan kodebrikker utleveres. Fristen for bankene til å dokumentere at kravene er oppfylt gikk ut 22. april, og Nkom er nå i gang med en grundig gjennomgang av materialet.

For at Bank ID skal være godkjent på det høyeste sikkerhetsnivået, kreves det at kodebrikkene utleveres ved fysisk oppmøte og kontroll av legitimasjon. I dag blir de ofte sendt i posten.

Fristen for bankene til å dokumentere at kravene er oppfylt gikk ut 22. april, og Nkom er nå i gang med en grundig gjennomgang av materialet. Vi skal gå nøye gjennom dokumentasjonen og bruke den tiden som er nødvendig for at saken skal være tilstrekkelig opplyst, sier seksjonssjef Sander Norrøne Ask i Nkom. Tilliten til tjenesten er det vi skal ivareta.

Når nesten hele befolkningen bruker samme løsning, må vi være sikre på at sikkerheten faktisk er god nok, sier Ask.





183 MW av strømforbruket til datasentrene går til kryptoutvinning i Norge, ifølge NkomStortinget har bedt digitaliserings- og forvaltningsminister om å opplyse om hvor stor andel av strømforbruket til datasentrene i Norge går til utvinning av kryptovaluta. Nkom har anslått at 183 MW av den samlede abonnede elektriske effekten for datasentrene skal brukes til slik virksomhet.

BankID kan miste godkjenning – avgjørelse utsatt til etter sommerenNasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil ikke ta en avgjørelse i BankID-saken før etter sommeren.

