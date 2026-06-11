Nkom bekymret for frekvensressursene når Telia og Ice slår sammen sine mobilnett

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er bekymret for konsekvensen av at Telia og Ice har større frekvensressurser enn Telenor. Nkom har vurdert en plan om å overføre deres frekvenstillatelser i et felles infrastrukturselskap for radionett. Majoriteten av frekvensområdene som benyttes i mobilnett skal tildeles på nytt rundt 2030, og vil ikke skade konkurransen nevneverdig, men det gjelder ikke for det som ofte kalles «5G-frekvensene» i 3,6 GHz-båndet. Der gjelder frekvenstillatelsene til 2042, og her har Telia og Lyse/Ice svært mye mer enn Telenor å rutte med. Nkom vurderer nå hvilke virkninger overføringen kan få for effektiv utnyttelse av frekvensressursene, bærekraftig konkurranse og nasjonale sikkerhetsinteresser.

Når Telia og Ice slår sammen sine mobilnett, får de mye mer frekvenser til rådighet enn Telenor . Det vil Nkom drøfte med bransjen. Kamilla Sharma, som er avdelingsdirektør for marked og tjenester i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ), er bekymret for konsekvensen ved at Telia og Ice har større frekvensressurser enn Telenor .

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i et dokument vurdert Lyse og Telias plan om å overføre sine frekvenstillatelser i et felles infrastrukturselskap for radionett. Majoriteten av frekvensområdene som benyttes i mobilnett skal tildeles på nytt rundt 2030, og vil ikke skade konkurransen nevneverdig, mener Nkom. Det gjelder derimot ikke for det som ofte kalles «5G-frekvensene» i 3,6 GHz-båndet. Der gjelder frekvenstillatelsene til 2042, og her har Telia og Lyse/Ice svært mye mer enn Telenor å rutte med.

Nkom vurderer nå hvilke virkninger overføringen kan få for effektiv utnyttelse av frekvensressursene, bærekraftig konkurranse og nasjonale sikkerhetsinteresser. Samtidig er dette en stor endring og Nkom må derfor vurdere hvordan overføringen påvirker mobilmarkedet før vi tar endelig stilling til saken. Et viktig spørsmål er om andre tilbydere fortsatt vil få tilgang til mobilnett på vilkår som gjør at de kan konkurrere effektivt. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere.

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