Nkom ilegger KSAT millionbot for ulovlig satellittkommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gitt Kongsberg Satellite Services et gebyr på 1,5 millioner kroner etter ulovlig kommunikasjon med satellitter fra Svalbard og Antarktis.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har ilagt Kongsberg Satellite Services ( KSAT ) et overtredelsesgebyr på 1,5 millioner kroner etter avdekking av omfattende ulovlig satellittkommunikasjon. Selskapet, som opererer et av verdens største nettverk av bakkestasjoner med over 300 antenner fordelt på 28 strategiske lokasjoner globalt, har gjentatte ganger kommunisert med satellitter uten å ha innhentet de nødvendige tillatelsene for dette formålet.

Problemet ble særlig tydelig ved selskapets sentrale stasjoner på Svalbard og i Antarktis. Nkom ser svært alvorlig på saken, ettersom dette representerer et gjentakende mønster fra selskapets side. Det er bare kort tid siden KSAT ble ilagt et foregående gebyr på 250 000 kroner for lignende forhold, noe som understreker alvoret i situasjonen og behovet for strengere kontrollrutiner hos aktøren. Selve tilsynsprosessen som avslørte lovbruddene, fant sted i november 2025 ved de kritiske jordstasjonene TrollSat i Antarktis og SvalSat på Svalbard. Etterforskningen viste at KSAT over en periode på flere måneder hadde opprettet direkte radiokontakt med totalt fem ulike satellitter uten at de påkrevde lisensene var på plass. Ifølge avdelingsdirektør Espen Slette i Nkom er slik atferd et klart brudd på forskriftene som regulerer bruken av jordstasjoner i sårbare områder som Arktis og Svalbard. Myndighetene legger vekt på at tilliten mellom norske myndigheter og internasjonale aktører er helt avhengig av at strenge sikkerhetskrav og regulatoriske rammeverk etterleves punktlig. Ulovlig bruk av radiospektrum kan i verste fall forstyrre annen kritisk infrastruktur eller skape usikkerhet omkring nasjonal suverenitet i disse områdene. KSAT har erkjent ansvaret og bekrefter at de har mottatt varselet om gebyret fra Nkom. Kommunikasjonsrådgiver Mali A. Arnstad forklarer at hendelsene skyldes mangler ved interne prosesser som ikke var robuste nok til å sikre korrekt lisensiering før kommunikasjonen ble igangsatt. Selskapet opplyser at de nå gjennomfører omfattende forbedringer av sine systemer og rutiner, både internt og i samarbeid med relevante tredjeparter. Selv om KSAT understreker at alle de aktuelle lisensene i ettertid har blitt godkjent og regulert av Nkom, endrer ikke dette på det faktum at virksomheten foregikk uten gyldig tillatelse i den aktuelle perioden. KSAT vil nå benytte seg av muligheten til å sende inn sine innspill før et endelig vedtak blir fattet av myndighetene. Saken fungerer som en påminnelse om det strenge regulatoriske ansvaret aktører i satellittbransjen står overfor når de opererer i strategisk viktige regioner





