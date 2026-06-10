Nkom øker tilsyn med Telia etter sikkerhetsbrudd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet starter et omfattende tilsyn av sikkerheten i Telias mobilnett etter flere avslørte sikkerhetsbrudd, inkludert et større datainnbrudd og lekkasjer av kundens lokasjon. Etaten vil gjennomføre en helhetlig vurdering av selskapets sikkerhetsarbeid for å sikre at personvernet blir ivaretatt og tilliten gjenopprettes.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har avdekket flere brudd knyttet til sikkerheten i Telia s mobilnett den siste tiden. Derfor øker etaten omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet.

I februar kom det fram at Telia hadde et større datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekket. I tillegg ble det kjent at mobilnettselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. Nkom har tidligere sendt varsel til Telia om tilsyn, men nå skal Telia få beskjed om at myndigheten skal gjennomføre et mer omfattende tilsyn som vil innebære en helhetlig gjennomgang av sikkerhetsarbeidet.

Direktør John-Eivind Velure i Nkom uttrykker at sikkerhetsbruddene som er avslørt den siste tiden er alvorlige og at de vil varsle Telia om at de nå setter i gang et større tilsyn av sikkerheten til selskapet. Han sier at mobilkundene i Norge skal være trygge på at tjenestene de tar i bruk er sikre og at personvern ivaretas på en god måte. De mange hendelsene som er avdekket i år gjør at de nå må vurdere sikkerhetsarbeidet til Telia.

Før tilsynet er gjennomført, er det vanskelig å si akkurat hvor alvorlig hver enkelt hendelse er, men samlet sett er det svært uheldig for tilliten til tjenestene som leveres. Myndigheten ønsker å sikre at sikkerhetsarbeidet er tilstrekkelig og at kundenes personvern blir ivaretatt på en ansvarlig måte. Dette initiating av et større tilsyn viser på at Nkom tar sikkerhetsbrudd i telekomsektoren på alvor og er villig til å iverkså tiltak for å styrke sikkerheten for mobilbrukere i Norge.

Telia skal nå forberede seg på en grundig gjennomgang av deres sikkerhetsrutiner og -prosedyrer, og eventuelle mangler vil måtte utbedres i henhold til myndighetenes krav. Dette er en viktig handleighet for å gjenopprette tilliten til telenettet og sikre at fremtidige sikkerhetsbrudd unngås. Bruddene som er avdekket, inkluderer både datainnbrudd og lekkasjer av lokasjonsinformasjon, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for personvernet og kundenes sikkerhet.

Nkom understreker viktigheten av at selskaper som tilbyr kommunikasjonstjenester har robuste sikkerhetstiltak på plass, og at de kontinuerlig overvåker og forbedrer sine systemer for å beskytte brukerne mot trusler. Etaten har som mål å sikre at alle mobilnett i Norge oppfyller strenge sikkerhetskrav, og at eventuelle avvik håndteres raskt og effektivt. Gjennom dette utvidede tilsynet håper Nkom å identifisere svakheter i Telias sikkerhetsarbeid og kreve at selskapet iverksetter nødvendige tiltak for å forhindre fremtidige brudd.

Dette vil også tjene som en advarsel til andre aktører i telekomsektoren om viktigheten av å prioritere sikkerhet og personvern. Kundene bør kunne stole på at deres kommunikasjon og personlige data er beskyttet når de bruker mobilnettet, og det er myndighetenes ansvar å sørge for at dette skjer. Nkom vil følge opp saken tett og vil iverksått ytterligere ingrep dersom det viser seg at Telia ikke lever opp til de bestemte kravene.

Tilsynet vil omfatte en systematisk vurdering av Telias risikostyring, teknisk sikkerhet, prosedyrer for håndtering av Hendelser og overvåking av nettet. Det vil bli et omfattende grep mot selskapet og kan få betydelige konsekvenser for deres drift og omdømme dersom det avdekkes alvorlige mangler. Dette er en del av en større trend hvor myndigheter i ulike land øker fokuset på sikkerhet i digitale tjenester, spesielt etter en rekke høytprofilerte datainnbrudd de senere år.

For Telia vil dette være en viktig test av deres evne til å demonstrere at de tar sikkerhet på alvor og har en kultur for kontinuerlig forbedring. Over tid håpes det at tiltakene som iverksettes vil føre til en mer sikker og pålitelig tjeneste for alle mobilbrukere i Norge





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