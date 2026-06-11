Nkom øker tilsynet av Telias mobilnett etter flere sikkerhetsbrudd

Nkom har avdekket flere brudd knyttet til sikkerheten i Telias mobilnett den siste tiden. Etaten øker omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet og varsler Telia om et større tilsyn som vil inneholde en helhetlig gjennomgang av sikkerhetsarbeidet.

Nkom har avdekket flere brudd knyttet til sikkerheten i Telia s mobilnett den siste tiden. Derfor øker etaten omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet. – Vi mener at sikkerhetsbruddene som er avslørt den siste tiden, er alvorlig, og vi vil derfor varsle Telia om at vi nå setter i gang et større tilsyn av sikkerheten til selskapet, sier direktør John-Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) i en pressemelding til NTB.

I februar kom det fram at Telia hadde et større et datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekket. I tillegg ble det kjent at mobilnettselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg.

Slik får dere kontroll på hvordan sensitive data faktisk brukes – Før tilsynet er gjennomført, er det vanskelig å si akkurat hvor alvorlig hver enkelt hendelse er, men samlet sett er det svært uheldig for tilliten til tjenestene som leveres, sier Velure. Tidligere har Nkom sendt varsel til Telia om tilsyn, men nå skal Telia få beskjed om at myndigheten skal gjennomføre et mer omfattende tilsyn som vil innebære en helhetlig gjennomgang av sikkerhetsarbeidet.

– Mobilkundene i Norge skal være trygge på at tjenestene de tar i bruk er sikre og at personvern ivaretas på en god måte. De mange hendelsene som er avdekket i år, gjør at vi nå må vurdere sikkerhetsarbeidet til Telia, sier Velure. Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





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