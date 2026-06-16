Nkom lanserer bærekraftsindeks for å styre miljøpåvirkning av digital infrastruktur

Nkom utvikler en bærekrumsindeks for å kartlegge og redusere miljøbelastningen fra den digitale infrastrukturen, samt måle positive effekter i andre sektorer.

Den norske kommunikasjonsmyndigheten Nkom har lansert en bærekraft sindeks for å måle og styre miljøpåvirkning en fra den digitale infrastrukturen. Indeksen skal samle data om energibruk, utslipp og ressursbruk for å gi et felles og sammenlignbart grunnlag for myndigheter og bransjeaktører.

Initiativet er en del av Nkoms arbeid for å redusere ekomsektorens fotavtrykk og øke dens bidrag til bærekraftsmål. Fotavtrykket refererer til den direkte miljøbelastningen, mens 'håndavtrykket' omfatter de positive effektene digitalisering har i andre sektorer, som redusert reising og mer effektiv industri. En tidligere rapport viste at den digitale infrastrukturen i 2024 forurenset likt som innenlands flytrafikk. Projektleder Ane Tveit Ødegård understreker at digitaliseringen må være grønn, og at indeksen gir bedre kunnskap og styringssignaler.

Nkom utvikler indeksen i samarbeid med bransje og analytikere. Målet er en mer kunnskapsbasert og målbar grønn omstilling i ekom-sektoren





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Bærekraft Digital Infrastruktur Nkom Miljøpåvirkning Grønn Digitalisering

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