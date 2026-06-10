Nkom skjerper tilsynet med Telias mobilnett etter flere alvorlige sikkerhetsbrudd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har avdekket flere sikkerhetsbrudd i Telias mobilnett, inkludert et datainnbrudd i februar. Nkom øker nå tilsynet og vil gjennomføre en helhetlig gjennomgang av Telias sikkerhetsarbeid for å gjenopprette tilliten.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har den siste tiden avdekket flere alvorlige sikkerhetsbrudd knyttet til Telia s mobilnett. Dette har ført til at etaten nå øker omfanget av sitt tilsyn av mobilnettet.

I en pressemelding til NTB uttaler direktør John-Eivind Velure i Nkom at sikkerhetsbruddene som er avslørt er alvorlige, og at Telia vil bli varslet om et større tilsyn. I februar i år ble det kjent at Telia hadde et omfattende datainnbrudd der store mengder informasjon ble lekket. I tillegg ble det avdekket et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for uvedkommende å ringe kunder og få tilgang til informasjon om deres posisjon.

Disse hendelsene har svekket tilliten til Telias tjenester, og Nkom ser et klart behov for en helhetlig gjennomgang av selskapets sikkerhetsarbeid. Velure understreker at mobilkundene i Norge skal kunne føle seg trygge på at tjenestene er sikre og at personvernet blir ivaretatt. De mange hendelsene som er avdekket i år gjør at Nkom nå må vurdere sikkerhetsarbeidet til Telia grundig. Det vil bli gjennomført et omfattende tilsyn som innebærer en detaljert gjennomgang av alle aspekter ved Telias sikkerhetsprosedyrer og -systemer.

Dette tilsynet vil være mer omfattende enn tidligere varsler, og det forventes at Telia samarbeider fullt ut. Nkom har også påpekt at svikt i sikkerheten kan få alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner og samfunnet for øvrig. For å sikre at lignende hendelser ikke skjer igjen, vil Nkom følge opp tilsynet med konkrete krav og anbefalinger. Telia på sin side har uttrykt at de tar situasjonen på alvor og vil samarbeide tett med myndighetene for å rette opp i forholdene.

Det er viktig for Telia å gjenopprette tilliten hos sine kunder og i markedet. Samtidig jobber selskapet internt med å styrke sine sikkerhetsrutiner og systemer for å hindre fremtidige brudd. Nkom oppfordrer også andre mobiloperatører til å være ekstra oppmerksomme på sikkerhet i sine nett. Denne saken understreker viktigheten av kontinuerlig overvåking og forbedring av sikkerhetstiltak i telekommunikasjonsbransjen.

I en tid der digital kommunikasjon er essensiell, er tilliten til nettverkene avgjørende. Nkom vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og vil ikke nøle med å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig. Forbrukerne bør også være bevisste på risikoene og ta forholdsregler for å beskytte sin egen informasjon. Det anbefales å bruke sterke passord, aktivere tofaktorautentisering og være forsiktig med hvilke opplysninger man deler over telefon eller på nett.

Nkom har også lansert en veiledning for forbrukere om hvordan de kan sikre seg bedre. Denne veiledningen er tilgjengelig på deres nettsider. Samlet sett viser denne saken at sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess som krever konstant oppmerksomhet og forbedring. Myndighetene, operatørene og forbrukerne må samarbeide for å opprettholde et sikkert digitalt samfunn





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