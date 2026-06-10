Nkom utvider tilsyn etter flere sikkerhetsbrudd hos Telia

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler Telia om et større tilsyn etter en rekke avsløringer av sikkerhetsfeil i selskapets mobilnett. Myndigheten mener bruddene er alvorlige for tilliten til mobil-tjenester i Norge.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har oppdaget flere sikkerhetsbrudd hos Telia i løpet av den siste tiden. Som en følge av disse avdekkingene, har myndigheten besluttet å utvide omfanget av tilsynet med mobilnettet.

I en pressemelding til NTB uttrykker direktør John-Eivind Velure i Nkom at bruddene er alvorlige og at myndigheten derfor varsler Telia om et mer omfattende tilsyn. I februar ble det kjent at Telia hadde vært utsatt for et betydelig datainnbrudd hvor store mengder informasjon ble utilsiktet delt. I tillegg ble det avdekket et annet sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for utenforstående å ringe kunder og få tilgang til informasjon om deres geografiske posisjon.

Dette har skader Tilliten til telenettet og mobilbaserte tjenester, ifølge Velure. Selv om det før et grundig tilsyn er gjennomført er vanskelig å si nøyaktig hvor alvorlig hvert enkelt tilfelle er, er den samlede effekten svært uheldig for kundenes tillit. Nkom har tidligere sendt Telia foreløpig varsel om tilsyn, men nå skal selskapet informeres om at myndigheten starter en helhetlig og grundig gjennomgang av sikkerhetsarbeidet.

Målet er å sikre at mobilkundene i Norge kan være trygge på at tjenestene de bruker er sikre og at personvernet ivaretas på en tilfredsstillende måte. De mange avdekkingene i år tilsier at en gjennomgang av Telias sikkerhetssystemer er nødvendig, sier Velure. Tilsynet vil være en omfattende vurdering av alle aspekter av selskapets sikkerhetsrutiner og praksis





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Nkom Telia Sikkerhetsbrudd Mobilnett Tilsyn Personvern Datainnbrudd

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