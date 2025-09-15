NM i friidrett: Nordås ute av finalen på 1500 meter

Narve Gilje Nordås misset finaleplassen på 1500 meter i VM friidrett. Den norske løperen ble slått om siste finaleplass av en svensk, kun ett hundredel bak.

5 minutter siden: Etter å ha slitt med å komme seg fram i et sterkt felt ble det et millimeter-drama om å sikre den siste finaleplassen. I duell med Samuel Pihlström vant svensken og tok sjetteplassen. Dermed er Narve Gilje Nordås og alle norske bidrag ute av dansen på 1500 meter i VM. \– Det er ekstremt skuffende. Du ser de som er foran meg. Du skal kunne slå de på en god dag. Jeg føler ikke jeg hadde en spesielt god dag i dag.

Når du ikke springer taktisk perfekt, går det raka veien til helsike, sier Nordås til TV 2. Britiske Josh Kerr satte tempo fra start og tok seg greit videre på andreplass med 3.35,53 foran Jake Wightman. Nederlandske Niels Laros vant heatet med 3.35,50.Nordås løp inn på 3.35,72, kun ett hundredel bak svensken. Nordås la seg bak i feltet fra start, og tok det rolig de første 800 meterne. Etter rundt 1000 meter prøvde 26-åringen å rykke forbi på siden, men etter at det først så lovende ut, stivnet Nordås opp samtidig som han fikk utfordringer med de han hadde rundt seg. \– Det feiler når jeg skal forsere meg frem, og så svarer det ikke så bra. Da blir det sånn halvveis, og så blir det så langt bak at du blir hengt opp i nestefall og må bråbremse, sier Nordås til TV 2. – Det var en liten rift som jeg måtte rense slik at det ikke ble betennelse og sånt i det, sier Nordås til TV 2. Jakob Ingebrigtsen røk ut på distansen allerede i kvalifiseringen etter å ha vært ute med skade store deler av sesongen. Håkon Moe Berg ble også for lett i kvalifiseringen





tv2sport / 🏆 13. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Friidrett VM Narve Gilje Nordås 1500 Meter Norge

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

