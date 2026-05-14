NNN og NHO Mat og Drikke avslutter mekling, enighet om sykepenger og forskuttering

NNN og NHO Mat og Drikke har avsluttet meklingen med enighet om sykepenger og forskuttering for ansatte i bryggerier og mineralvannfabrikker. Partene er enige om at alle bedriftene som er omfattet av bryggeri- og mineralvannoverenskomsten skal nedfelle eksisterende forskutteringsordninger uendret i en særavtale eller inngå en særavtale om forskuttering innen 1. april 2027. De er også enige om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. Minstelønnssatsen økes til 236,09 kroner per time inklusiv det generelle tillegget. og ansiennitetstillegget justeres.

Vi har hele tiden vært enige med NNN om at ansatte skal få sykepenger i rett tid, men likevel vært tydelige på at ansvaret for dette ligger hos Nav , ikke hos bedriftene.

Partene er enige om at alle bedriftene som er omfattet av bryggeri- og mineralvannoverenskomsten, enten skal nedfelle eksisterende forskutteringsordninger uendret i en særavtale eller inngå en særavtale om forskuttering innen 1. april 2027. Partene er også enige om et generelt tillegg til alle på 6,50 kroner per time med virkning fra 1. mai i år. Minstelønnssatsen økes til 236,09 kroner per time inklusiv det generelle tillegget. og ansiennitetstillegget justeres.

Oppgjøret gir reallønnsvekst med en økonomisk ramme som er i tråd med frontfaget, understreker Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Forbundet trekker også frem enigheten om sykepenger. Hadde ikke partene blitt enige, ville 887 ansatte ved 32 bryggerier og mineralvannfabrikker over hele landet blitt tatt ut i streik. Oppgjøret sendes nå ut til uravstemning med frist 12. juni





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NNN NHO Mat Og Drikke Sykepenger Forsuttering Bryggerier Mineralvannfabrikker Arbeidsgiverne Nav Lokal Beslutning Frontfaget Reallønnsvekst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MDG, NHO og Natur og Ungdom med felles front for vindkraftEn uvanlig allianse bestående av MDG, NHO og Natur og Ungdom går sammen om til dels kontroversielle forslag for å få fart på vindkraftutbyggingen i Norge.

Read more »

MDG, NHO og Natur og Ungdom går sammen om kontroversielle vindkraftforslagEn uvanlig allianse mellom Miljøpartiet De Grønne, Norges forskningsråd og Natur og Ungdom fremmer nye kontroversielle tiltak for å ta fart i vindkraftutbyggingen i Norge. Blant forslagene er utredningsplikt for kommuner og kompensasjon til reindriftsnæringa og berørte. Reaksjonene er blandede blant andre miljøorganisasjoner og politiske partier.

Read more »

Meklingsfristen nærmer seg for bryggerinæringenFristen nærmer seg for meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke.

Read more »

Krise i drikkevarebransjen: Truende streik kan tømme butikkhyllene for øl og brusEn omfattende konflikt mellom NNN og NHO Mat og Drikke truer med å stanse produksjonen og distribusjonen ved 32 fabrikker over hele landet på grunn av uenighet om sykepenger.

Read more »