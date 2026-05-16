No Tommy og kona Veronica gikk på sommerferie i Bergen med fokus på Folgefonna

Den amerikanske klimaforskaren Tommy hadde en plan; han skulle droppe kona Veronica i Brighton-flyplassen og ta en busstur til Odda på høsten før han skulle vandre rundt Folgefonna i fire dager.

No var han og kona Veronikas på sommerferie i Bergen, og Alec kunne ikkje fri seg frå tanken på Folgefonna . Den amerikanske klimajournalisten kunne ikkje la sjansen gå frå seg og gjorde ein avtale med kona: Torsdag skulle ho ta fly heim til Brighton og han buss til Odda.

Så skulle han gå rundt Folgefonna i fire dagar, overnatte på DNT-hytter, kome ned i Sundal i Kvinnherad måndag og fly heim frå Flesland same kveld. 38-åringen var fjellvant og i god form. Veronika fekk klar beskjed om ikkje å bekymre seg. Bare tanken gjorde han irritert. Foto: PrivatI dagboka skreiv Alec ned inntrykk frå bussen til Hardanger.

Om fjell som grøne gigantar, den lange Jondalstunnelen 'der tida forsvinn', om fabrikkrøyken over Odda. I 13-tida gjekk Alec inn den ville, frodige Buerdalen med stupbratte fjellsider på alle kantar. Det var 28. august 2025 og sol. Synet av den blåkvite isveggen Løfta han.

Livet er vakkert, tenkte Alec, og plukka ville bringebær langs stien. Han skulle gå ei 30 kilometer lang rute gjennom eit bratt og tidvis krevjande terreng. Alec hadde telt, sovepose, oppblåsbart liggeunderlag og det han trois for fire dagar. Fjellstøvlane var kjøpt brukte på E-bay.

Han sleit med å finne sko som sat godt på foten, og ville teste brukte modellar før han kjøpte nye. Første tanke var å dra ned til Odda og kjøpe nye sko, men Alec slo det frå seg. I staden strra han sportstape rundt begge støvlane og heldt fram. Inst i dalen, ved Nedre Buerbreen, sende Alec ein selfie til kona og delte den digitale dagboka med henne.

... fjellstøvelen er øydelagt og framtida uviss, men søren heller, eg føler meg i live ... av ein eller annan grunn er eg uroleg.





