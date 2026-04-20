Noah Holm i dyp selvkritikk etter Vikings avgjørende scoring

Brann-spiss Noah Holm tar selvkritikk etter tabben mot Viking og retter nå alt fokus mot den viktige cupsemifinalen mot Aalesund.

Noah Holm sitter igjen med en dyp følelse av selvkritikk etter at Brann tapte mot Viking i en nervepirrende avslutning på SR-Bank Arena. Spissen, som har blitt en viktig brikke i Brann s angrepsrekke, retter et skarpt søkelys mot sin egen prestasjon i sluttminuttene. Det var rett før sluttsignalet lød at det avgjørende målet kom etter en defensiv dødball, en situasjon Holm føler et tungt personlig ansvar for.

Han beskriver hendelsen som fullstendig utilgivelig og legger ikke skjul på at han har brukt mye tid på å analysere hva som gikk galt i de skjebnesvangre sekundene. For en spiller som legger sin ære i å bidra helhjertet i begge ender av banen, er en slik glipp ekstremt tung å svelge. Holm forklarer at han har sett situasjonen om og om igjen på veien mellom stadion og hotellet, nesten som en form for selvvalgt straff for å sikre at en lignende feil aldri skjer igjen. Denne episoden har preget 24-åringen sterkt, men han er samtidig klar på at han må legge frustrasjonen bak seg for å være mentalt klar til neste utfordring. I toppidretten er marginene ofte minimale, og Holm er fullstendig klar over at én enkelt feil kan avgjøre utfallet av en hel kamp. Selv om følelsen av å ha sviktet laget i en avgjørende fase er flau, bruker han den nå som motivasjon for å heve listen for egne prestasjoner. Han understreker at selvpisking har begrenset verdi hvis den ikke konverteres til læring og utvikling. Det handler om å bearbeide skuffelsen raskt, erkjenne de tekniske og taktiske feilene som ble gjort, og sørge for at fokuset forblir skarpt frem mot neste treningsøkt og den kommende kampen. Han ønsker å vise fansen og trenerapparatet at han er ferdig med hendelsen og klar for å bidra når det gjelder som mest. Nå ligger alt fokus på den kommende cupsemifinalen mot Aalesund. For Brann har sesongstarten i Eliteserien vært krevende, og poengfangsten har ikke levd opp til forventningene verken hos spillerne eller supporterne. Cupen fremstår derfor som den perfekte muligheten til å snu den negative trenden og bringe tilbake optimismen til Bergen. Holm er tydelig på at laget må mobilisere alt de har av krefter for å sikre en plass i cupfinalen. Han mener at en finaleplass vil være en enorm vitamininnsprøytning for hele klubben og en måte å legge lokk på den vanskelige starten på. For spillerne handler det nå om å ofre alt ute på banen, uansett motstander. Med full konsentrasjon og en revansjelysten spiss i front, skal Brann kjempe med nebb og klør for å sikre seg muligheten til å kjempe om det gjeve trofeet når finaledagen kommer





