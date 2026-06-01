Noah Steen: Helten som motbeviste ekspertene

21-åringen Noah Steen scoret i overtiden mot Canada og sikret Norges første poeng i VM. Kritikken fra ekspertene ble til jubel.

Noah Steen kunne knapt tro det var sant. I overtiden mot hockeygiganten Canada sørget den 21 år gamle Lørenskog-gutten for at en hel nasjon ble satt i ekstase.

Norge sto med null poeng før siste gruppespillskamp mot Ungarn, og trengte poeng for å unngå nedrykk. Steens mål sikret ikke bare en historisk seier, men også en plass i VM-historien. Men veien til dette øyeblikket har vært lang og ikke uten kontroverser. I 2023 ble Steen tatt ut til sitt første A-VM, etter kun fem kamper på seniornivå i svensk hockey.

Ekspertene var kritiske. Erik Follestad, en av Norges mest erfarne hockeykommentatorer, var blant dem som stilte spørsmål ved uttaket. Jeg, med flere, var jo veldig kritisk til at den forrige landslagssjefen Tobias Johansson brukte disse unge guttene før det var på tide å bruke dem, sa Follestad etter at bronsemedaljen var sikret. Steen tok kritikken med et smil: Follestad er kritisk til absolutt alt.

Så det er deilig å kunne motbevise ham. Steen hyller likevel den tidligere landslagssjefen. Tobias Johansson har vært den som virkelig satte fyr på dette, og vi trengte et generasjonsskifte. Steen innrømmer at uttaket var overraskende også for ham: Det var jo sjokk for meg òg å bli tatt ut i Riga i 2023.

Men det viser at Tobbe og staben gjorde de valgene som måtte tas, og de har fått kritikk for det. Men vi bærer frukter av det i dag. Follestad er enig i at Johanssons satsing var riktig. De unge guttene, med Koblar og Steen i spissen, er det bare å glede seg til å se de neste årene.

Vi kommer til å ha flere spillere i NHL enn noensinne. Denne generasjonen norske hockeyspillere har potensial til å bli en gullgenerasjon. Med Steen som en av ledestjernene ser fremtiden lys ut. TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Tobias Johansson, men uten hell.

Steen selv er takknemlig for muligheten han fikk, og ser frem til å fortsette å representere Norge på isen. Det var en fantastisk følelse å avgjøre kampen mot Canada. Jeg skjønner ikke at det er sant. Jeg er så sykt glad for å være en del av dette laget.

Nå ser vi fremover mot nye utfordringer og forhåpentligvis flere historiske øyeblikk. Bakgrunnen for suksessen ligger i en målrettet satsing på unge talenter. Norsk hockey har lenge slitt med å hevde seg internasjonalt, men med en ny generasjon som tør å ta sjanser, kan landet endelig se fremgang. Steen og hans lagkamerater har vist at de kan konkurrere med de beste.

Det gjenstår å se hvor langt de kan nå, men potensialet er udiskutabelt. Follestads kritikk har blitt til beundring, og selv han ser at fremtiden er lys. Det er en spennende tid for norsk hockey, og Noah Steen er i sentrum av det hele. Med seieren over Canada har Norge bevist at de kan slå tilbake når det gjelder som mest.

Laget viste styrke og vilje, og Steen ble den uventede helten. Nå venter nye kamper og nye muligheter til å skrive historie. Det er bare å glede seg til fortsettelsen





