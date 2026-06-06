Noah Steen klar for NHL-eventyr etter VM-bronse

Norsk hockeytalent Noah Steen ser frem mot å spille for Tampa Bay Lightning etter å ha imponert i VM. Han håper oppmerksomheten rundt laget kan løfte norsk hockey.

Noah Steen har satt seg godt til rette i Moderne Medias lokaler for å delta i TV 2s hockeypodkast. I rommet, på størrelse med et stort soverom, befinner det seg to TV-team, både fra NRK og TV 2.

Statskanalen følger matchvinneren fra bronsefinalen gjennom dagen, som skal ende i en stor reportasje på Lørdagsrevyen. scoringen i spilleforlengelsen mot NHL-stjernene fra Canada har vært av det innholdsrike slaget. Etter VM-bronsen ble laget hentet av milliardær Petter Stordalen med chartret fly for å rekke hyllesten foran et fullsatt Ullevaal mandag kveld. Hyllesten i pausen mellom Norge og Sverige satte dype spor: Noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Steen.

Påfølgende feiring i Oslos sene nattetimer: Vi holdt det gående til vi ble jagd ut av Carls alle sammen. Så det var ordentlig bra fest, og det var vel fortjent, forteller Steen. Jeg syns egentlig jeg takler det ganske greit. Det er jo først og fremst veldig hyggelig å bli lagt merke til når man gjør det bra.

Jeg har venner og familie som er veldig flinke til å holde meg nede. Oppmerksomheten har jeg ikke noe imot. Det er bare moro. Men flere ganger ymter han frempå i dette TV 2-intervjuet at han er ferdig med å feire og klar for å gripe tak i hverdagen med begge hender.

Så begynner jobben med å slå seg inn hos NHL-laget Tampa Bay Lightning. 21-åringen signerte i mars en kontrakt med storklubben. Men siden har det blitt spilletid i AHL for farmerlaget Syracuse Crunch. Jeg vet at Tampa har fått med seg at jeg har gjort en veldig bra turnering, og jeg har fått mye bra tilbakemeldinger allerede.

Og så håper jeg bare at det kan hjelpe meg til å få en bra utvikling i AHL og forhåpentligvis spille i NHL en dag. Nei, det har jeg ikke. Jeg er på lik linje som alle andre når man kommer på camp, så det skal bli veldig gøy. Jeg gleder meg utrolig mye.

I kjølvannet, og under VM, har flere ropt på tiltak for å bedre forholdene for hockeyspillere i Norge. Det har jeg bevisst holdt meg unna. Vi må lande litt og ta det på den rette måten, synes jeg. Ikke skrike og mase om ting, sier Thoresen før han fortsetter: GOLF: Petter Thoresen på golfbanen på Atlungstad sammen med Petter Salsten og Storhamar-assistent Mattias Livf.

Foto: Rasmus Lie / TV 2. Men jeg håper denne oppmerksomheten gjør noe for barna, ikke nødvendigvis eliten. Vi får de treningstidene vi vil ha. Det er mer at barn får et tilbud uten å betale skjorta for det.

Det er viktig for norsk hockey. At vi får litt flere steder vi kan leke på. For Arbeiderparti-regjeringen er det viktig å legge til rette for at flere skal kunne delta i idrett, og at vi får bygget og utviklet idrettsarenaer i hele landet. Derfor får idretten hvert år et milliardbeløp av oss til små og store idrettsanlegg i hele landet i år over to milliarder.

Så er det ikke regjeringen som bestemmer hvilke idrettsanlegg innad i fylkene som prioriteres, det bestemmes lokalt. Jeg håper bare for alt at vi får hausset opp norsk hockey og satt ordentlig sterkt lys på norsk hockey. Og at vi, som jeg har sagt tidligere, har noe veldig godt på gang. Og at vi kan fortsette å bygge på det, og at vi får litt mer hjelp og ressurser til å fortsette å utvikle det vi har på gang.

Noah Steen er et av de største talentene i norsk ishockey, og veien videre er full av muligheter. Med VM-bronsen i sekken og en kontrakt med Tampa Bay Lightning i lommen, ser fremtiden lys ut. Han er ydmyk, men samtidig målbevisst. Jeg er klar for å jobbe hardt og ta sjansen når den kommer, sier han.

For norsk hockey er det et løft å ha en spiller som Steen i verdensklassen. Forhåpentligvis kan han inspirere en hel generasjon unge spillere til å satse for fullt. Med riktig støtte og ressurser kan Norge bli en enda større hockeynasjon i årene som kommer





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