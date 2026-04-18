Nobelprisvinner Narges Mohammadi i livsfare i iransk fengsel

Nobelprisvinner Narges Mohammadi er i kritisk helsetilstand i et iransk fengsel. Hennes bror uttrykker sterk frykt for at hun kan dø som følge av mishandling og mangel på medisinsk hjelp. Saken får reaksjoner fra Norge og internasjonale aktører.

Nobelprisvinner Narges Mohammadi s helse er kritisk og livet hennes er i overhengende fare, ifølge hennes bror og støttespillere. Mohammadi, som ble tildelt Nobels fredspris i 2023 for sin kamp mot undertrykkelse i Iran , sitter fengslet og skal ha blitt utsatt for brutal behandling og alvorlige helseproblemer. Hennes bror, Hamidreza Mohammadi, som bor i Norge, uttaler til Dagbladet at han er dypt bekymret for at hun kan dø.

Ifølge Hamidreza Mohammadi har Narges Mohammadi fått hjerteinfarkt, gått drastisk ned i vekt, og har mistet synet som følge av mishandling under arrestasjonen. Hun skal ha blitt slått gjentatte ganger i ansiktet, hodet og brystet. Familiens forsøk på å få henne til legehjelp er blitt avvist av fengselsmyndighetene. Hun ble opprinnelig arrestert i 2021 og har tilbrakt mesteparten av de siste ti årene i fengsel. Til tross for midlertidig løslatelse av helseårsaker i desember 2024, ble hun arrestert igjen i desember i fjor, og møtte deretter en ny dom på sju og et halvt års fengsel for anklager om å true nasjonal sikkerhet og spre propaganda mot Irans islamske system.

Etter dommen ble hun angivelig flyttet til et farlig fengsel i den avsidesliggende byen Zanjan, der tilstanden hennes skal ha forverret seg ytterligere. Under et besøk i slutten av mars ble hun funnet bevisstløs etter et antatt hjerteinfarkt. Hun lider av alvorlige hjerteproblemer og høyt blodtrykk, og har blitt nektet medisinsk behandling for tilstander som mistenkte svulster i brystet.

Familiens håp om en løslatelse synes å være knyttet til et regimeskifte i Iran, men den nåværende politiske situasjonen, preget av krig og uro, har skapt en følelse av håpløshet hos Hamidreza Mohammadi. Han uttrykker bekymring for at den internasjonale oppmerksomheten rundt krigen kan gi det iranske regimet en mulighet til å handle mot Narges Mohammadi uten at det blir lagt merke til. Han påpeker at mangel på informasjon om den nye lederen og den revolusjonære garden gjør situasjonen enda mer usikker. Den norske Nobelkomiteen har fordømt Irans behandling av Mohammadi og krever hennes løslatelse. Stortingspresident Masud Gharahkhani, som har iransk bakgrunn, uttrykker dyp bekymring for hennes situasjon og den generelle brutaliteten til regimet mot politiske fanger.





