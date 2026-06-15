Nok en gang ble det ingen oppskyting av rakett på Andøya

Det tyske romfartsselskapet måtte avlyse sitt femte forsøk på å sende en rakett ut i verdensrommet fra Andøya på grunn av tekniske problemer med væskesystemene.

Mandag kveld var det igjen duket for en ny rakettoppskyting på Andøya Space. Forventningene var høye etter flere tidligere mislykkede forsøk, men nok en gang ble det ingen lift off.

Rett etter klokken 21.00 kom beskjeden fra det tyske romfartsselskapet om at de hadde oppdaget tekniske problemer med raketten. Selskapet meldte på sin offisielle kanal at de fortsatt observerte unormal oppførsel i enhetens væskesystemer, og at teamene arbeidet med å analysere nye data for å isolere rotårsaken til problemet. Dermed ble den planlagte oppskytingen avlyst, og det er foreløpig uklart når neste forsøk vil finne sted. Dette var det femte forsøket fra selskapet på å sende raketten ut i verdensrommet.

De fire tidligere forsøkene har endt i skuffelse. Det første forsøket i mars 2025 faktisk førte til at raketten tok av fra bakken, men etter omtrent 30 sekunders ferd styrtet den i havet. Siden har det vært tre mislykkede oppskytingsforsøk. I januar 2026 ble oppskytingen utsatt på grunn av en feil med en trykkventil.

I mars 2026 ble den stoppet på grunn av dårlige vindforhold. Samme måned ble nok et forsøk avbrutt da en fiskebåt hadde tatt seg inn i sikkerhetssonen. I april i år ble nedtellingen avbrutt på grunn av en lekkasje fra raketten. Hver gang har selskapet måttet utsette sine ambisiøse planer, og mandagens avlysning var nok en påminnelse om hvor krevende romfart kan være.

Til tross for de gjentatte tilbakeslagene, understreker selskapet at de er forpliktet til å lykkes. De tekniske problemene blir nøye analysert, og de jobber tett med Andøya Space for å sikre at neste forsøk blir vellykket. Andøya Space, som har lang erfaring med rakettoppskytinger, støtter selskapet i deres arbeid. Lokalbefolkningen og romfartsentusiaster følger spent med på utviklingen.

Forhåpentligvis vil snart en rakett lykkes i å nå verdensrommet fra Andøya, og dermed markere en milepæl for både det tyske selskapet og norsk romfartshistorie. Inntil videre gjenstår det å vente på en ny dato for oppskyting, men en ting er sikkert: interessen og spenningen rundt prosjektet er fortsatt stor





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