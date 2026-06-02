Noor Pahlavi: Jeg mister aldri håpet om et fritt Iran

Noor Pahlavi, datter av den omstridte - og elskede - Reza Pahlavi, er en ledende opposisjonskandidat etter at flere hundre tusen mennesker i Iran tok til gatene i en masseprotest mot det sittende regimet i slutten av 2025 og inn i januar i år.

Da Noor Pahlavi gikk ut på scenen i Oslo Konserthus tirsdag morgen, reiste en stor gruppe av tilhørerne seg opp fra stolene og ropte 'Lenge leve Kongen!

Lenge leve Iran!

' Noor er sett på som en del av Irans egentlige kongefamilie, som en prinsesse. Hennes far er den omstridte - og elskede - Reza Pahlavi, sønnen av Irans tidligere konge som mistet makten i den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Noor ble født i Washington D.C i 1992 og har aldri vært i landet som familien en gang styrte.

Hun er nå en ledende opposisjonskandidat etter at flere hundre tusen mennesker i Iran tok til gatene i en masseprotest mot det sittende regimet i slutten av 2025 og inn i januar i år. Noors far, Reza Pahlavi, oppfordret demonstrantene til å ta til gatene i håp om å velte regimet. Noor var stolt over folkemengdene, men også nervøs over at de risikerte livet for friheten.

Regimet brukte frykt som våpen, og mange var villige til å risikere livet for friheten. Noor forsøkte å være tydelig fra scenen i Oslo: Hennes families drøm om å returnere til Iran handler ikke om å gjenopprette et autoritært monarki. Hennes far, Reza Pahlavi, ønsker frie og rettferdige valg, slik at iranere selv kan velge. Noor var sjokkert over den brutale nedkjøringen av demonstrasjonene i januar, hvor titalls tusen mennesker ble drept på åpen gate av regimets sikkerhetsstyrker.

Noor og familien fulgte utviklingen fra USA og håpet at Donald Trump skulle gjøre alvor av truslene om å angripe Iran. Da Israel og USA gikk til krig 28. februar, var Noor håpefull. Men til tross for at de israelske og amerikanske angrepene traff tusenvis av mål og drepte Irans øverste leder, falt ikke regimet. Noor mister aldri håpet og tror at regimet er på vei mot kollaps.

Hun ønsker ikke å gå inn på hva hun tenker om Trump eller hvordan amerikanske myndigheter nå forhandler med det iranske regimet





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