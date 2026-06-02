Noor Pahlavi kritiserer norske regjeringens holdning til Iran

Noor Pahlavi, datter av den tidligere iranske shahen, kritiserte den norske regjeringens holdning til Iran under et taler på Oslo Freedom Forum. Hun fremholdt at Norge, som deler ut Nobels fredspris, sender sin statssekretær til å sitte ved samme bord som morderne i Teheran uten å kreve at de står til ansvar. Hun møtte også flere fremtredende politikere på Stortinget og uttrykte støtte til iranernes kamp for frihet.

Tirsdag inntok Noor Pahlavi talerstolen i Oslo konserthus og gikk til et kraftfullt angrep på den norske regjeringens opptreden overfor Iran. Hun viste frem bilder av barn som skal ha blitt drept av det iranske regimet og snakket om deres skjebner.

Hun rettet sitt skyts mot Norge, som hun påpekte deler ut Nobels fredspris, men sender sin statssekretær til å sitte ved samme bord som morderne i Teheran på dag 75 av internett-blackouten. I stedet for å gi et ultimatum eller kreve at de står til ansvar, tilbyr Norge anerkjennelse. Pahlavi er provosert av den norske regjeringen, men mer fornøyd med møtene i Stortinget. Hun møtte flere fremtredende politikere og uttrykte takknemlighet for gjestfriheten hun ble møtt med i Norge.

Hun møtte også stortingspresident Masud Gharahkhani og hollywoodstjernen Richard Gere. Pahlavi uttrykte at hun er her for å sikre at landsmennenes stemmer blir hørt og gjøre sitt beste for å representere dem. Hun uttrykte også støtte til iranernes kamp for frihet og håpet på slutten på legitimeringen av den islamske republikken.

Utenriksminister Espen Barth Eide uttalte seg kritisk til Reza Pahlavi og mange eksiliranere tidligere, men Pahlavi uttrykte støtte til sin far og sa at hans navn er det eneste de roper i gatene. Hun uttrykte skuffelse over utenriksministerens uttalelse og sa at det burde være noen betingelser for å legge press på regimet, slik som å slippe løs de titusener av politiske fangene som står i fare for å bli henrettet og åpne internett





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