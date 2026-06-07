Nora Svenningsen om flyttingen til vestkanten: Jeg er en påfugl

Komiker Nora Svenningsen har flyttet til Frogner på vestkanten etter seks år på Grünerløkka. Hun hadde store forventninger, men allerede etter en uke har hun hatt flere dårlige opplevelser enn i hele de seks årene før. Hun beskriver hvordan det er å være den som skiller seg ut i et nabolag der alle er veldig like, og hvor en dame med silkeskjerf ber henne plukke opp søppel som ikke er hennes. Svenningsen sier hun nå forstår Karpe sine tekster, og at hun nekter å tilpasse seg.

Komiker og NRK-profil Nora Svenningsen (27) har flyttet fra sitt gamle nabolag etter seks år. Hun beskriver hvordan hun nå bor på vestkanten, en område hun trodde bare var en myte, men som viser seg å ha mange av de fordommer hun hadde.

I løpet av bare en uke i det nye nabolaget har hun hatt flere dårlige opplevelser enn i de siste seks årene i byen. Hun forteller om en episode hvor en eldre dame med et silkeskjerf ber henne plukke opp søppel som ikke er hennes, og om en annen gang hvor damen ber henne være stille når hun snakker i mobiltelefonen under trening på et nytt treningssenter.

Svenningsen sier hun nå forstår Karpe sine tekster bedre, og at hun føler seg som en påfugl. Hun uttaler at hun ikke vil bli en Frognerfrue, og at hun nekter å gå med silkeskjerf. Flytteprosessen har vært tyngre enn antatt, og hun trives ikke på det nye stedet





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Nora Svenningsen Flytting Vestkanten Frogner Grünerløkka Sosial Status Fordommer Karpe

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