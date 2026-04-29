Nord-Norge vil beholde Melkøya-anlegget i drift

Kraftbransjen i Nord-Norge presser på for å beholde gasskraftverket på Melkøya i drift etter elektrifiseringen, som svar på Statnetts beslutning om å ikke reservere kraft til ny industri.

Kraftbransjen i Nord-Norge uttrykker stor bekymring over Statnett s nylige beslutning om å ikke lenger reservere kraftkapasitet til ny industri og større forbrukere nord for Svartisen.

Denne beslutningen har utløst en intens debatt og ført til at en samlet kraftbransje i regionen nå presser på for å beholde gasskraftverket på Melkøya i drift, selv etter at elektrifiseringen av naturgassanlegget er fullført. Argumentet er at Melkøya-anlegget kan fungere som en viktig buffer og sikre strømforsyningen i perioder med høy etterspørsel, spesielt i vintermånedene når kulde og vindstille vær kan føre til kraftunderskudd.

Konsernsjef Erling Dalberg i Troms Kraft fremhever at fortsatt drift av gasskraftverket kan være en fornuftig midlertidig løsning inntil ny kraftproduksjon er etablert. Han påpeker at det er perioder i året hvor kraftetterspørselen topper seg, og at Melkøya kan bidra til å dekke dette behovet. Denne situasjonen understreker den komplekse utfordringen med å balansere ønsket om en grønnere energifremtid med behovet for en stabil og pålitelig strømforsyning, spesielt i en region som Nord-Norge hvor klimaet kan skape sårbarhet.

Bekymringen er særlig stor med tanke på den planlagte elektrifiseringen av Melkøya. Elektrifiseringen er et viktig skritt mot å redusere klimagassutslippene, men den krever betydelige mengder elektrisk kraft. Statnetts beslutning om å ikke reservere kraft til ny industri betyr at det er usikkert om regionen vil ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere både elektrifiseringen og den økende etterspørselen fra eksisterende og nye bedrifter. Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå i Finnmark er svært kritisk til Statnetts beslutning og advarer om en potensiell kraftkrise.

Han beskriver situasjonen som at Statnett slukker lyset i Nord-Norge og understreker at dette ikke er akseptabelt. Bønå mener at alle muligheter må vurderes for å finne gode løsninger, og han utelukker ikke at gasskraftverket på Melkøya må fortsette å være i drift i en overgangsperiode. Motstanden mot vindkraft i mange kommuner kompliserer situasjonen ytterligere, da utbygging av vindkraft er en av de viktigste måtene å øke kraftproduksjonen i regionen.

Denne motstanden kan forsinke utbyggingen av ny kraftproduksjon og dermed forverre kraftsituasjonen i Nord-Norge. Det er derfor et presserende behov for å finne en løsning som sikrer en stabil og pålitelig strømforsyning samtidig som man jobber mot en mer bærekraftig energifremtid. Energiminister Terje Aasland har tidligere uttalt at gasskraftverket ikke skal stanses før det er bygget ut tilsvarende kraft i Finnmark som elektrifiseringen krever.

Dette signalet har blitt tatt godt imot av kraftbransjen i Nord-Norge, men det er samtidig en erkjennelse av at det vil ta tid å realisere den nødvendige kraftproduksjonen. Utfordringen ligger i å finne en balanse mellom kortsiktige behov og langsiktige mål. Kraftbransjen argumenterer for at Melkøya-anlegget kan spille en viktig rolle i denne overgangen, ved å sikre strømforsyningen i perioder med høy etterspørsel og dermed unngå driftsstans og økonomiske tap for bedrifter i regionen.

Det er også viktig å vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en potensiell kraftkrise. En mangel på strøm kan føre til nedleggelser av bedrifter, tap av arbeidsplasser og en generell svekkelse av økonomien i Nord-Norge. Derfor er det avgjørende at myndighetene og kraftbransjen samarbeider tett for å finne en løsning som ivaretar både energisikkerheten og den økonomiske utviklingen i regionen.

Den kommende presentasjonen av kraftbransjens utspill for energiministeren vil være en viktig milepæl i denne prosessen, og det er forventninger om at det vil føre til en konstruktiv dialog og en rask løsning på den akutte kraftsituasjonen





