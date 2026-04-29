Nord-Norske kraftselskaper vil beholde Melkøya-anlegget i drift

Kraftbransjen i Nord-Norge presser på for å beholde gasskraftverket på Melkøya i drift etter elektrifiseringen, som en buffer mot kraftunderskudd etter Statnetts beslutning om å ikke reservere kraft til ny industri.

Kraftbransjen i Nord-Norge uttrykker stor bekymring over Statnett s nylige beslutning om å ikke lenger reservere kraftkapasitet til ny industri og større forbrukere nord for Svartisen.

Denne beslutningen har utløst en intens debatt og ført til at en samlet kraftbransje i regionen nå presser på for å beholde gasskraftverket på Melkøya i drift, selv etter at elektrifiseringen av naturgassanlegget er fullført. Argumentet er at Melkøya-anlegget kan fungere som en viktig buffer og en midlertidig løsning for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning i perioder med høy etterspørsel, spesielt i vintermånedene når kulde og vindstille vær kan føre til kraftunderskudd.

Konsernsjef Erling Dalberg i Troms Kraft fremhever at fortsatt drift av gasskraftverket, når behovet oppstår, kan være et fornuftig tiltak inntil ny og tilstrekkelig kraftproduksjon er etablert i regionen. Han påpeker at det er perioder i året hvor kraftetterspørselen topper seg, og at Melkøya kan bidra til å dekke dette behovet. Denne situasjonen understreker den kritiske balansen mellom ønsket om en grønnere energifremtid og behovet for å sikre en stabil og pålitelig kraftforsyning til næringslivet og befolkningen i Nord-Norge.

Bekymringen i kraftbransjen forsterkes av den lange tidshorisonten for utbygging av ny kraftproduksjon i Finnmark. Energiminister Terje Aasland har tidligere uttalt at gasskraftverket på Melkøya ikke bør stanses før tilsvarende kraftkapasitet er etablert i Finnmark for å kompensere for den kraften som frigjøres ved elektrifiseringen. Imidlertid er utbyggingen av ny kraftproduksjon, spesielt vindkraft, møtt med betydelig motstand i mange kommuner, noe som forsinker prosessen.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå i Finnmark er svært kritisk til Statnetts beslutning og advarer om en potensiell kraftkrise. Han mener at Statnetts handlinger, ved å begrense krafttilgangen til nye næringer, i praksis vil hindre utviklingen og veksten i Nord-Norge. Bønå beskriver situasjonen som at Statnett slukker lyset i Nord-Norge, og understreker at dette ikke kan aksepteres. Han argumenterer for at alle mulige løsninger må vurderes for å unngå en kraftkrise, og at ingenting bør utelukkes i søket etter gode løsninger.

Dette inkluderer å vurdere å beholde gasskraftverket på Melkøya som en del av en overgangsordning. Debatten om Melkøya-anlegget og kraftforsyningen i Nord-Norge er kompleks og berører flere viktige spørsmål. På den ene siden er det et sterkt ønske om å redusere klimagassutslippene og omstille energiproduksjonen til mer bærekraftige alternativer. Elektrifiseringen av Melkøya er et skritt i denne retningen, men den reiser samtidig spørsmål om hvordan kraftbehovet skal dekkes på en pålitelig og kostnadseffektiv måte.

På den andre siden er det et press for å sikre tilstrekkelig kraftforsyning til å støtte næringsutvikling og befolkningsvekst i regionen. Statnetts beslutning om å ikke lenger reservere kraft til ny industri har skapt frykt for at dette vil bremse utviklingen og føre til tap av arbeidsplasser.

Kraftbransjen argumenterer for at gasskraftverket på Melkøya kan spille en viktig rolle i å balansere disse motstridende interessene, og at det bør holdes i drift som en midlertidig løsning inntil ny kraftproduksjon er på plass. Utspillet fra kraftbransjen vil nå bli presentert for energiminister Terje Aasland, og det forventes en bred diskusjon om fremtidens kraftforsyning i Nord-Norge.

Det er avgjørende at alle involverte parter samarbeider for å finne en løsning som sikrer både en bærekraftig energifremtid og en robust kraftforsyning til regionen





